به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسته دوربرگردان هر هفته تقدیم نگاه پر مهر شما می‌شود.

شهروندخبرنگاران این بار هم مسائل و دغدغه‌های خود را با ما در میان گذاشته‌اند؛ از نیروگاه حرارتی شازند، جایی که شهروندان از تداوم آلایندگی نیروگاه حرارتی گلایه دارند.

در اراک، یک‌طرفه شدن خیابان ادبجو که به دغدغه‌ای برای برخی از کسبه تبدیل شده، تا محور مواصلاتی زیرآب محلات؛ جایی که رانندگان نسبت به وضعیت غیر استاندارد یکی از دوربرگردان‌های این مسیر پر تردد هشدار می‌دهند.