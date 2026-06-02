فرمانده انتظامی استان از دستگیری فردی به اتهام ۱۶۸ فقره کلاهبرداری کلان در حوزه فروش خودرو و املاک در سیرجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛سردار جلیل موقوفهئی در این باره افزود: در پی طرح شکایت تعداد زیادی از شهروندان سیرجانی مبنی بر کلاهبرداری مبالغ کلان از آنان در طرحهای کذایی فروش خودرو به قیمت کارخانه و املاک و عدم تحویل در زمان مقرر، موضوعدر دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود ماموران پلیس آگاهی سیرجان با پیگیریهای دقیق این پرونده متهمی که دارای نمایشگاه خودرو است و از ۱۰۰ شهروند با دریافت وجوه کلان کلاهبرداری کرده بود را شناسایی و هنگام فرار در محور سیرجان _ شیراز با همکاری ماموران پاسگاه انتظامی خیرآباد دستگیر کردند.
بگفته فرمانده انتظامی استان کرمان این فرد به ۱۶۸ فقره کلاهبرداری به ارزش ۹۶۰ میلیارد ریال، اعتراف کرده و پیجوییهای قضایی و انتظامی برای احقاق حق شهروندان مالباخته ادامه دارد.