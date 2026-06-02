به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در حالی که تنها چند هفته تا آغاز رقابت‌های حساس آسیایی باقی مانده است، فدراسیون هاکی با آغاز «موج سوم» اردوهای آماده‌سازی، نبض ورزش هاکی کشور را با حداکثر توان به تپش درآورده است.

در این اردوها که در بخش‌های سالنی و چمنی و در هر دو رده آقایان و بانوان خواهد بود ، تیم ملی هاکی چمن امید آقایان کشورمان که در آستانه اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان قرار دارند ، سومین اردوی خود را در زمین چمن استاندارد هاکی تازه تاسیس شهرستان نقده از ۱۳ لغایت ۲۰ خرداد با حضور ۲۴ بازیکن ( شامل ۵ بازیکن منتخب مستعدین سال ۱۴۰۴) برگزار خواهند کرد که از این تعداد ۱۸ بازیکن به رقابت ها اعزام خواهند شد.

جدول زمانی اردوی ملی‌پوشان به شرح ذیل می باشد:

سومین اردوی تیم هاکی چمن ۱۱ نفره امید آقایان با حضور ۲۴ بازیکن از ۱۳ لغایت ۲۰ خرداد در شهرستان نقده آذربایجان غربی

سومین اردوی تیم ملی هاکی سالنی بانوان با حضور ۱۹ بازیکن از ۲۲ لغایت ۲۹ خرداد در بیرجند

سومین اردوی تیم‌های هاکی چمن ۱۱ نفره امید و ۵ نفره زیر ۱۷ سال دختران با حضور ۳۰ بازیکن از ۱۵ لغایت ۲۱ خرداد در کرمانشاه.

دومین اردوی تیم ملی هاکی سالنی آقایان با حضور ۲۵ بازیکن از ۱۳ لغایت ۱۹ خرداد به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان

ملی‌پوشان هاکی ایران پس از پشت سر گذاشتن این اردوهای فشرده، راهی رقابت‌های مهم زیر خواهند شد تا پرچم ایران را به اهتزاز درآورند

۱. قهرمانی هاکی سالنی آسیا آقایان و بانوان اواخر تیرماه در کشور تایلند

۲. قهرمانی هاکی چمن امید آقایان: ۲ لغایت ۱۰ تیرماه در کشور قزاقستان ۳. قهرمانی هاکی چمن امید بانوان: ۱۹ لغایت ۲۷ تیرماه در کشور عمان ۴. قهرمانی هاکی چمن ۵ نفره زیر ۱۷ سال آسیا (پسران و دختران): ۲۹ تیر تا ۳ مرداد در کشور عمان