به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی بوکان از سمپاشی گسترده مزارع گندم این شهرستان علیه آفت «سن مادر» خبر داد و گفت: تاکنون ۵۳ هزار و ۵۴۸ هکتار از اراضی گندم دیم و آبی تحت عملیات مبارزه شیمیایی قرار گرفته است.

مستوره رحیمی‌آذر افزود: با وجود بارندگی‌های اخیر، عملیات مبارزه با آفت سن مادر با جدیت در سطح مزارع شهرستان ادامه دارد.

وی با تاکید بر اهمیت زمان‌بندی در کنترل این آفت اظهار کرد: بهترین زمان مبارزه، مرحله سن مادری و پیش از تخم‌ریزی است و در صورت تأخیر در این اقدام، تخم‌ها به پوره تبدیل شده و جمعیت آفت به‌طور چشمگیری افزایش یافته و خسارت بیشتری به مزارع وارد خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان همچنین با اشاره به الزامات فنی در استفاده از سموم گفت: رعایت دُز توصیه‌شده، توجه به تاریخ مصرف سموم، شرایط دمایی، کیفیت آب از نظر سختی و pH، نحوه اختلاط، کالیبراسیون دقیق تجهیزات سمپاشی و رعایت اصول ایمنی و زیست‌محیطی ضروری است.

رحیمی‌آذر افزود: در این زمینه اقدامات آموزشی و ترویجی از جمله صدور اطلاعیه‌های پیش‌آگاهی، برگزاری کلاس‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی از طریق مراکز جهاد کشاورزی، کارشناسان طرح پایداری تولید در دیمزارها، دهیاری‌ها، شورا‌ها و مددکاران ترویجی انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین سموم یارانه‌ای نیز در اختیار کشاورزان قرار گرفته تا توصیه‌های فنی به‌درستی اجرا شود.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان با اشاره به سطح زیر کشت گندم در شهرستان گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۶۵ هزار و ۸۰۰ هکتار گندم دیم و ۱۰ هزار و ۶۰۰ هکتار گندم آبی در بوکان کشت شده است.

وی یادآوری کرد: در سال زراعی گذشته، در مجموع ۵۸ هزار و ۶۰۰ تُن گندم از کشاورزان شهرستان خریداری شد که شامل ۵۳ هزار تُن گندم مازاد بر نیاز و ۵ هزار و ۶۰۰ تُن گندم بذری بوده است.