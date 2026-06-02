فرمانده انتظامی سپیدان از کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز و دستگیری یک نفر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ ذبیحالله رضایی گفت: در ادامه طرحهای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، مأموران انتظامی سپیدان هنگام گشتزنی و کنترل جادههای اصلی، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند.
او افزود: پس از توقف کامیون و در بازرسی از آن، مأموران موفق شدند در قسمت تانکر ۳۰ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز از نوع گازوئیل را کشف کنند.
فرمانده انتظامی سپیدان ارزش تقریبی این محموله سوخت را برابر نظر کارشناسان اقتصادی، حدود ۹۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: در این خصوص راننده متخلف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.