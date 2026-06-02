به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، ساعت ۱۴:۱۵ امروز وقوع یک فقره آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی دو طبقه واقع در خیابان تختی به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی اعلام شد. بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۱، ۳، ۹، ۱۲ و ۱۹ به همراه ۶ دستگاه خودروی اطفایی سنگین و نیمه‌سنگین و ۱۹ نیروی آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، حریق از قسمت سقف شیروانی این ساختمان آغاز شده و به‌سرعت به دو ساختمان مجاور سرایت کرده بود. آتش‌نشانان با توجه به شرایط، به‌سرعت عملیات اطفای حریق و تهویه را آغاز کردند و با استفاده از تجهیزات آبرسانی، قبل از گسترش بیشتر آتش، شعله‌ها را تحت کنترل درآورند.

به دلیل وزش شدید باد و نوع سازه ساختمان‌های همجوار، خطر برای ساکنین وجود داشت؛ از این رو با هوشیاری نیرو‌های امدادی، تعداد ۲۰ نفر از ساکنان منازل اطراف به‌سرعت تخلیه و به نقطه‌ای امن منتقل شدند.

خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی و مصدومیتی در پی نداشت و علت دقیق بروز آتش‌سوزی توسط کارشناسان در دست بررسی است .