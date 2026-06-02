صرفه‌ جویی باید از ادارات و نهاد‌های دولتی و مکان‌های عمومی آغاز شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس در نشست مدیریت مصرف انرژی با هدف بررسی راهکار‌های بهینه‌سازی مصرف برق و تبیین ضواط مرتبط گفت: آگاه‌سازی شهروندان باید از متن جامعه و به‌صورت میدانی آغاز شود ما در برنامه‌های شبانه و دیدار‌های مردمی، ضرورت مدیریت مصرف را تبیین می‌کنیم تا بتوانیم در برابر کاستی‌های انرژی که بخشی از آن متأثر از شرایط منطقه‌ای است، ایستادگی کنیم.

مجید بیکی در امسال ما قصدی برای قطعی برق منازل مسکونی نداریم افزود: تحقق این امر مشروط به همراهی مردم در صرفه‌جویی است. اما پیش از مردم، این ادارات، مساجد و واحد‌های صنفی هستند که باید پیشگام باشند تا فرهنگ‌سازی به‌درستی شکل بگیرد؛ چرا که خاموش کردن حتی یک کولر اضافی می‌تواند تأثیر بسزایی در پایداری شبکه داشته باشد.

وی ادامه داد: با هرگونه بی‌نظمی و اتلاف انرژی در بخش‌های دولتی برخورد جدی خواهد شد همچنین راهکار‌هایی نظیر کاهش ساعت کاری واحد‌های صنفی در ساعات پیک ظهرگاهی، استفاده بهینه از سرمایش در مساجد و تجمیع اتاق‌های کارکنان در ادارات برای ماه‌های پیش رو، در دستور کار قرار دارد.

احمد احمدی، رئیس اداره برق شهرستان سرخس نیز با هشدار نسبت به مصرف بی‌رویه انرژی گفت: اگر همراهی لازم از سوی مشترکین صورت نگیرد، شاهد صدور قبوض با مبالغ بسیار بالا و حتی سنگین‌تر از سال گذشته خواهیم بود.

وی همراهی مردم و مسئولان را دو بازوی توانمند برای عبور از بحران انرژی دانست و افزود: در حالی که از مردم درخواست صرفه‌جویی داریم، خود نیز متعهد به احیا و تقویت زیرساخت‌ها هستیم تا از بروز هرگونه قطعی ناخواسته جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به موفقیت‌های طرح مهتاب در کاهش مصرف انرژی، خاطرنشان کرد: تعویض ۹ هزار کنتور در دستور کار قرار دارد که تاکنون با تلاش شبانه‌روزی کارکنان این اداره، بیش از ۲۵۰۰ کنتور تعویض و جابه‌جا شده است.

احمدی ضمن دعوت از رسانه‌های شهرستان برای جلب مشارکت عمومی و آگاه‌سازی شهروندان، بر نقش کلیدی رسانه در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.