افزایش قیمت خودسرانه خودروساز مونتاژی

برخی خودروسازان مونتاژی قیمت محصولات خود را از یک تا چهار میلیارد تومن افزایش داده‌اند. این در حالی ست که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسما اعلام کرد که این افزایش قیمت خودسرانه و غیرقابل قبول می‌باشد