به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی «نظام حقوقی حاکم بر تنگه هرمز و خلیج فارس» به میزبانی مجمع بینالمللی اساتید مسلمان دانشگاهها برگزار شد.
دبیرکل مجمع بینالمللی اساتید مسلمان دانشگاهها، ضمن خیرمقدم به حضار و اساتید حقوق بینالملل گفت: این مجمع با رصد و تبیین موضوعات مسئلهمحور و روز در عرصه ملی و بینالمللی، مبحث نظام حقوقی حاکم بر تنگه هرمز را جزو اولویتهای خود قرار داده است.
کریم نجفی برزگر افزود: این جلسه به یاد شهید سید رضا ابراهیمی، نماینده ولی فقیه در نیروهای دریایی سپاه جزیره قشم که در جنگ رمضان به شهادت رسید، برگزار میشود و هدف از آن تقدیر از شهید والامقام و ارائه راهکارهای حقوقی توسط اساتید و مدیران حقوقی است.
رئیس بسیج اساتید کشور در این نشست گفت: چون تمرکز بر مسئله نظام حقوقی حاکم بر تنگه هرمز است، نظرات اساتید جمعبندی و تبدیل به پیشنهاد شده و تقدیم مسئولان کشور میشود.
محمدرضا مردانی افزود: جمهوری اسلامی ایران هزینه سنگینی برای پیادهسازی احکام اسلام و تحقق آرمانها در مقابل زورگویان پرداخته، اما ایستادگی کرده است و کشورمان و مردم در این جنگ ترکیبی سرفراز بودهاند و موجب شدند تا پوزه ابرقدرتهای پوشالی به خاک مالیده شود.
مردانی ضمن انتقاد از مجامع حقوقی جهانی ابراز داشت: در این ۴۷ سال گذشته شاهد بودیم هر زمان ظلمی بر مظلومی روا شد، مجامع حقوقی جهانی مدافع نبودند و بسیاری از انسانها در دنیا به دست رژیم سفاک اسرائیل و آمریکا کشته شدند.
رئیس بسیج اساتید کشور تصریح کرد: کجای دنیاست که کشوری در آبهای سرزمینی خود توسط دشمن جنایتکار تحت محاصره دریایی قرار بگیرد؟ ضمن اینکه باید بر اساس قوانین پیگیری شود، اما در شرایط کنونی میبایست ایستادگی مردم در خیابان، رزمندگان در میدان نبرد، و مسئولین ما در دیپلماسی، هر سه ضلع همپوشانی داشته باشند.
مردانی خاطرنشان کرد: بدون شک نخبگان کشور باید در این بخش با آرایش دفاعی-جنگی خوبی در راستای عمقبخشی داخلی و الهامبخشی به جهان اسلام، این راه را دنبال کنند.
دکتر نصرالله ابراهیمی، قاضی دادگاه لاهه و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: در خصوص برادر شهید بزرگوار باید بگویم که آقا رضا فقط یک روحانی نبود، بلکه در مبحث موشکی فعال و راستایی قامت و محکم بود و من اعتقاد داشتم زندگی شهادتمندانه داشت.
وی در رابطه با دعاوی در دیوان لاهه ابراز داشت: دعوایی را جمهوری اسلامی ایران در دیوان لاهه ثبت کرده مبنی بر جنگ ۱۲ روزه که امیدواریم پرونده از لحاظ ماهوی موقعیت ایران را تحکیم کند. در رابطه با جنگ رمضان، زیرساخت چندین طرح دعوایی بینالمللی ایران علیه رژیم نسلکش اسرائیل و آمریکاست و معتقدیم آمریکا هیچ مشروعیتی برای حمله نداشته و نقض حقوق بینالملل مشهود و مسلم است.
ابراهیمی اجرایی شدن کوانتوم را در ایران معضل دانست و گفت: کشور ما در کوانتوم خوب عمل نکرده است و بررسی خسارت از جهت مستندات فنی و مالی و اصول حسابرسی بینالمللی در حد مطلوب نبوده است.
وی تصریح کرد: مؤسسات حسابرسی بینالمللی برای تأمین خسارت در کشور وجود ندارد و توصیه میکنم اگر مؤسساتی در این زمینه فعالیت میکنند، معرفی بفرمایید.
قاضی دیوان لاهه افزود: بهترین فرایند قضایی و داوری این است که وکلای ایرانی، تأمین دلیل و کارشناسی مالی را بررسی کنند.
در پایان، دکتر سید محمد صدری، رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران، گفت: هر مذاکرهای یک زبان دارد و زبان مذاکره با زورگویان، زور است. جنگ رمضان یک نقطه عطف بود و اگر جمهوری اسلامی تا به امروز از هم نپاشید، رمز آن ایمان و شهامت بود.