کرمان دررقابت‌های گلف کروکت جایزه بزرگ کرمان، یادواره شهدای ناوشکن دنا، قهرمان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رقابت‌های گلف کروکت جایزه بزرگ کرمان، یادواره شهدای ناوشکن دنا، پس از سه روز رقابت میان ۲۵ بازیکن برتر از ۱۳ استان کشور، با قهرمانی تیم کرمان به پایان رسید.

در بازی پایانی این مسابقات که به صورت میکس و در رده انفرادی برگزار شد ؛در نهایت پس از برگزاری ۴۲ بازی پارسا شریفی و فائزه فلاح هر ۲ از تیم کرمان به مرحله نهایی راه یافتند که فائزه فلاح توانست با نتیجه ۲ بر یک حریف خود را شکست داد و به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست پیدا کند.

بازی رده‌بندی نیز بین پیمان طلوع از تهران و ایمان حاجی‌زاده از کرمان برگزار شد که بازیکن تیم میزبان توانست با نتیجه ۲ بر یک از سد حریف خود گذشته و عنوان سوم را به خود اختصاص دهد.

در پایان این مسابقات، امیر علی عباسی از گچساران نیز به عنوان پدیده رقابت‌ها انتخاب و تجلیل شد.

به افراد اول تا سوم علاوه بر حکم قهرمانی، جایزه نقدی هم اهدا شد.

کروکت (Croquet)یکی از ورزش‌های جدید، است که چندین سال است در ایران با استقبال روبرو و پرطرفدار شده است.

افراد در این ورزش با استفاده از یک وسیله چکش مانند به توپ ضربه می‌زنند و تلاش می‌کنند تا توپ را از میان حلقه‌های نصب شده در زمین عبور دهند.