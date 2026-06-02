سومین دورهمی خانوادگی مجسمهسازی شنی با حضور بیش از ۱۰۰ خانواده در ساحل سلمانشهر، به یاد شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سومین دورهمی خانوادگی و ساحلی ساخت مجسمههای شنی، با هدف گرامیداشت شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب، با حضور کودکان، نوجوانان و بیش از ۱۰۰ خانواده از مناطق شهری و روستایی در ساحل سلمانشهر برگزار شد.
موسوی مسئول برگزاری این رویداد با اشاره به اینکه این جشنواره به همت مؤسسه فرهنگی هنری «آسوریک» و همکاری نهادهای مختلف برگزار شده است، گفت: هدف ما ایجاد فضایی شاد و صمیمی برای خانوادهها، به دور از فضای مجازی و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی است.
جعفرپور شهردار سلمانشهر، این برنامه را سرآغاز برنامههای فرهنگی و هنری تابستانه دانست و افزود: این رویداد همزمان با آغاز طرح سالمسازی دریا برگزار شده و امیدواریم نقش مؤثری در غنیسازی اوقات فراغت جوانان و ایجاد نشاط اجتماعی برای شهروندان و مسافران داشته باشد.
قلیپور بخشدار سلمانشهر نیز در حاشیه این مراسم بر فرصتساز بودن این جشنواره برای بروز خلاقیتهای هنرمندان خردسال تأکید کرد و گفت: بسیاری از آثار با الهام از مفاهیم ایثار و یاد شهدای عزیز طراحی شدهاند.
صبوری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان عباسآباد هم با تقدیر از استقبال گسترده خانوادهها، بر آمادگی منطقه برای برگزاری جشنوارههای متنوع فرهنگی در ابعاد ملی تأکید کرد.