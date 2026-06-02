با حضور مسئولان از صبر و ایثار خانواده شهید سید حسن حسینی، از کارکنان فراجا و شهدای جنگ تحمیلی سوم تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جایگاه والای شهدا و تکریم خانواده‌های آنان، همواره در اولویت برنامه‌های اجرایی استان آذربایجان غربی است.

به همین ترتیب، حجت‌الاسلام نیساری، مشاور استاندار در امور ایثارگران، حجت‌الاسلام قاسم‌خانی امام جمعه و غلامحسین آزاد فرماندار به همراه جمعی از مدیران شهرستانی، با خانواده شهید سید حسن حسینی، از کارکنان فراجا و شهدای جنگ رمضان، دیدار کردند.

در این دیدار، حجت‌الاسلام نیساری با تأکید بر جایگاه استثنایی شهدا در تاریخ معاصر، به جنایات آمریکا و نقش خون شهدای اخیر در مقابله با این توطئه‌ها اشاره کرد.

وی تأکید کرد که مسیر شهادت، مسیری است که عزت و استقلال ایران اسلامی را تضمین می‌کند.

این دیدار در فضای گرم و صمیمانه، با تجلیل از صبر و استقامت خانواده شهید سید حسن حسینی به پایان رسید؛ دیداری که بار دیگر ثابت کرد یاد شهدا، چراغ راه مدیران و خادمان مردم در مسیر خدمت است.