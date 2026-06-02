فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری و شناسایی کلاهبردانی که از طریق وام مهربانی از ۲۰ نفر افزون بر ۷۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ فریبرز مردانی گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه متصدیان دو کافی نت در شهر مرودشت به بهانه دریافت وام‌های طرح مهربانی اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده‌اند، رسیدگی به این موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او افزود: در بررسی اولیه پلیس از مالباختگان مشخص شد، متهمین پس از ثبت مشخصات متقاضیان و دریافت مدارک و واریز وام از سوی بانک، مبلغ را به درخواست کنندگان وام نمی‌دهند.

فرمانده انتظامی مرودشت ادامه داد: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و در این زمینه دو نفر را شناسایی و آنان را با هماهنگی قضایی دستگیر کردند.

سرهنگ مردانی با اشاره به اینکه متهمین در بازجویی اولیه به ۷۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از ۲۰ نفر شهروند اقرار کردند، گفت: افراد مذکور برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.