به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به دلیل افزایش گرادیان فشاری (اختلاف فشار در سطوح جوی) از روز پنجشنبه تا شنبه (۱۴ تا ۱۶ خرداد) وزش باد به نسبت شدید تا شدید در مناطق شمال، شرق و مرکز استان اصفهان تداوم خواهد یافت که در نواحی مستعد با گردوخاک همراه خواهد بود؛ همچنین احتمال نفوذ توده گرد و خاک از مناطق داخلی استان وجود دارد.

بنا بر اعلام هواشناسی، وزش باد شدید و گردوغبار به ویژه در شهرستان‌های آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، زواره، لنجان، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، ورزنه و اصفهان پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی نسبت به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه در محور‌های کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و به هموطنان به ویژه گروه‌های آسیب پذیر جامعه مانند افراد دارای بیماری‌های تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان توصیه کرده است که برای تردد و فعالیت در فضای باز از ماسک استفاده کنند.

هواشناسی در ادامه بر لزوم اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه برای خودرو‌های سبک و دارای سطح جانبی زیاد و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی تاکید کرده است.