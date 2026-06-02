پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت بسیج همه ظرفیتهای کشور برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، جبران خسارات ناشی از جنگ اخیر و تثبیت قیمت کالاهای اساسی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، ابراهیم عزیزی با اشاره به نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه گزارشی از اقدامات وزارت اقتصاد در مدیریت شرایط جنگ ۴۰ روزه اخیر، میزان خسارات واردشده به بخشهای مختلف کشور و برنامههای دولت برای حمایت از تولید، تجارت و معیشت مردم ارائه شد.
نماینده مردم شیراز و زرقان با بیان اینکه در این نشست، بسته حمایتی وزارت اقتصاد برای کاهش آثار و پیامدهای جنگ مورد بررسی قرار گرفت، افزود: تسهیل ترخیص کالا از گمرکات، فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع تولید و تجارت، توسعه فعالیت پایانههای مرزی، مقابله با احتکار و گرانفروشی، تفویض اختیارات به استانها، استفاده از ظرفیتهای مردمی در بازسازی و حمایت از بنگاههای تولیدی و خانوارها از مهمترین محورهای این بسته بود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به دیدگاههای مطرحشده از سوی اعضای کمیسیون تصریح کرد: تقویت پول ملی، تسهیل امور گمرکی، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، رسیدگی به معیشت مردم، جبران خسارات جنگ، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور از جمله موضوعاتی بود که مورد تأکید نمایندگان قرار گرفت.
عزیزی همچنین با انتقاد از عدم همکاری برخی مدیران استانی، بهویژه در دوران جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و ضروری است همه ظرفیتها و امکانات موجود برای مقابله با این جنگ بهکار گرفته شود. وی بر استفاده از ظرفیت سازمان اموال تملیکی، فعالسازی و تسهیل فرآیند مولدسازی برای جبران خسارات جنگ و همچنین تثبیت قیمت کالاهای اساسی بهعنوان اولویتهای مهم اقتصادی کشور تأکید کرد.