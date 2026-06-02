به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست هم‌اندیشی سازمان بهزیستی کشور با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی مسائل حوزه معلولیت، سالمندی، سلامت اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های هدف برگزار شد.

در این نشست، مجید فولادیان رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به روند فزاینده سالمندی جمعیت در کشور، هشدار داد که ایران تا سال ۱۴۳۰ به سالمندترین کشور منطقه تبدیل خواهد شد و بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد.

وی با بیان اینکه از سال ۱۴۱۸ به بعد فرصت جمعیتی کشور به پایان می‌رسد، گفت: جمعیت جوان و سالمند در آن مقطع به تعادل خواهد رسید و پس از آن روند افزایش جمعیت سالمند با سرعت بیشتری ادامه پیدا می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان این مسیر را طی حدود یک قرن طی کرده‌اند اما ایران در کمتر از ۳۰ سال با این پدیده مواجه خواهد شد.

فولادیان از تدوین برنامه‌ای در شش محور برای مواجهه با چالش سالمندی خبر داد و افزود: ایجاد بانک ملی داده‌های سالمندان، تدوین پرونده الکترونیک سالمندی، بازنگری سند ملی سالمندان، تدوین قانون جامع سالمندی و توسعه اقتصاد سالمندی از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجراست.

شناسایی ۱۲۰۰ بیمار مبتلا به سرطان در میان زنان سرپرست خانوار

در ادامه این نشست، سید حسن موسوی‌چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از اجرای برنامه غربالگری سلامت جسمی زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: در این طرح بیش از ۸۰ هزار زن مورد غربالگری قرار گرفتند که در نتیجه آن یک‌هزار و ۲۰۰ بیمار مبتلا به سرطان شناسایی شدند.

وی افزود: با همکاری وزارت بهداشت خدمات درمانی مورد نیاز این افراد در حال ارائه است، اما ضروری است زمینه بهره‌مندی این بیماران از ظرفیت‌های صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج نیز فراهم شود.

موسوی‌چلک همچنین از آغاز اجرای طرح ملی سنجش و رصد سلامت روان خبر داد و خواستار توسعه پوشش بیمه‌ای خدمات روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی شد.

۹۷ درصد افراد دارای معلولیت در خانواده‌ها نگهداری می‌شوند

فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور نیز با اشاره به پوشش یک میلیون و ۶۷۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت توسط این سازمان گفت: در حال حاضر ۹۷ درصد افراد دارای معلولیت در محیط خانواده نگهداری می‌شوند و این موضوع ضرورت حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی از خانواده‌ها را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های پیشگیری از معلولیت افزود: تاکنون بیش از ۶۵ میلیون نوبت غربالگری تنبلی چشم در کشور انجام شده و از ابتلای حدود ۵۰۰ هزار نفر به این عارضه پیشگیری شده است. همچنین ۱۸ میلیون کودک تحت غربالگری شنوایی قرار گرفته‌اند و پوشش این برنامه به ۹۶ درصد رسیده است.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پرداخت حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید افزود: در حالی که حدود ۷۶۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت این حمایت هستند، تنها ۱۶۰ هزار نفر از آن بهره‌مند می‌شوند و حدود ۳۵ هزار نفر از معلولان دهک اول درآمدی همچنان در صف انتظار قرار دارند.

۱۵۶ هزار مددجوی بهزیستی فاقد مسکن هستند

آرزو ذکایی‌فر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی نیز با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه اشتغال و مسکن گفت: سال گذشته ۴۹ هزار و ۶۰۶ فرصت شغلی برای جامعه هدف بهزیستی ایجاد شد و بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی به مددجویان تحویل داده شد.

وی با این حال از وجود ۱۵۶ هزار فرد تحت پوشش فاقد مسکن خبر داد و افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تأمین مسکن، رفع این نیاز همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سازمان بهزیستی محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از نشست، علیرضا انجلاسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور با اشاره به وضعیت اعتبارات اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: برای اجرای کامل این قانون به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، در حالی که تاکنون تنها ۵۸ هزار میلیارد تومان تأمین شده است.

وی افزود: سازمان بهزیستی حدود ۹ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد اما سهم آن از بودجه عمومی کشور تنها ۲.۸ درصد است که این مسئله ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف را با محدودیت مواجه کرده است.

مسئولان سازمان بهزیستی در پایان این نشست بر ضرورت تقویت حمایت‌های مالی، توسعه خدمات سلامت روان، ارتقای خدمات توانبخشی، حمایت از سالمندان و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای قوانین حمایتی تأکید کردند.