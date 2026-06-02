مرکز اطلاع رسانی پلیس استان چهارمحال و بختیاری از کشف آهن‌آلات احتکاری در شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اطلاع رسانی پلیس استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد ، در راستای مقابله با احتکار کالا؛ ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی به وجود یک انبار احتکار در سطح مرکز استان پی بردند.

ماموران پلیس با هماهنگی‌های لازم قضائی از انبار مورد نظر بازدید و مقدار تقریبی ۴۱۶ تن آهن‌آلات احتکار شده را کشف کردند.

در ادامه این گزارش آمده است: کارشناسان ارزش تقریبی این محموله احتکار شده را ۵۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، در این خصوص پرونده تشکیل و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.