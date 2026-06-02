به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یونسی استاندار مازندران در بازدید از شهرک صنعتی جویبار و شرکت «شیمی پلاست»، با تأکید بر لزوم رفع سریع مشکلات مردمی و صنعتی این منطقه، دستور تشکیل یک کارگروه ویژه علمی-پژوهشی را صادر کرد.

وی با اشاره به مراجعات متعدد مردم و فعالان صنعتی در خصوص مشکل پساب و کمبود آب، گفت: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد پساب شهرک صنعتی به زمین‌های کشاورزی و روستا‌های اطراف نفوذ کرده است.

استاندار مازندران به مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط دستور داد تا ظرف مدت یک هفته، راهکار‌های علمی و فنی لازم برای رفع این موانع را نهایی کنند تا این مشکل چندین‌ساله برای همیشه مرتفع شود.

محمد مدانلو فرماندار شهرستان جویبار نیز گفت: مسئله فاضلاب شهرک صنعتی یکی از دغدغه‌های جدی سال‌های اخیر بوده که متأسفانه رها شده بود.

وی افزود: در حال حاضر ظرفیت تصفیه‌خانه ۷۵۰ مترمکعب است که برای پاسخگویی به نیاز واحدها، باید به ۱۳۰۰ مترمکعب افزایش یابد.

فرماندار جویبار در ادامه گفت: اقدامات اولیه شامل لایروبی کانال‌های خروجی نهر‌ها و نصب کنتور‌های دقیق برای کنترل ورودی و خروجی فاضلاب انجام شده است، اما برای حل قطعی این معضل، نیاز به همت استانی و راهکار‌های فنی بود که با دستور استاندار در نشست اخیر مورد بررسی قرار گرفت تا از ورود پساب به زمین‌های کشاورزی جلوگیری شود.