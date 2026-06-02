پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس: مسئولانی که مسبب بروز نابسامانی بازار خودرو هستند نباید در لباس مخالفان از وضعیت بازار انتقاد کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی پوردهقان در گفتوگو با خانه ملت، در مورد دلیل تداوم نابسامانی در بازار خودرو در قالب کاهش تولید و افزایش چندین برابری قیمت ها، گفت: اتفاقاتی که این روزها در حوزه خودرو شاهد هستیم نباید برای اجزای حاکمیت اعم از قوای سه گانه و نهادهای مربوطه عجیب باشد چراکه قابل پیش بینی بود.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم اکنون این مردم هستند که حق سوال کردن در این مورد را دارند و باید از این وضعیت انتقاد کنند.
وی یادآور شد: مسئولانی که مسبب بروز این اتفاقات هستند، در این شرایط حداقل نباید در لباس اپوزیسیون از وضعیت بازار خودرو انتقاد کنند چراکه وقتی ما در مجلس فریاد میزدیم که این وضعیت باید از طریق صدور مجوز افزایش واردات و کاهش تعرفههای خودروهای وارداتی اصلاح شود با آن مخالفت و در مقابل این تصمیم مقاومت کردند و مانع از کاهش تعرفههای واردات خودرو و افزایش تیراژ خودروهای نو و کارکرده شدند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اظهار کرد: گاهی مشاهده میکنیم این افرادی که مسبب این وضعیت هستند و در جلسات قاطعانه با تصمیمات در راستای اصلاح بازار خودرو مخالفت میکردند، مکرر در لباس منتقد نسبت به وضعیت بازار خودرو اعتراض میکنند.
وی افزود: اتفاقاً در این شرایط مردم باید در جریان دلیل بروز این وضعیت قرار بگیرند و این آقایان دلایل مخالفت گذشته خود را به آنها توضیح دهند و بجای انتقاد کردن، پاسخگو باشند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی این افراد مانع از واردات خودرو شدند نباید تعجب کنند که یک انحصار کاملا یک طرفه در بازار وجود دارد و هیچ کسی نیز جلودار انحصار خودروساز نیست به همین دلیل هر روز قیمتها افزایش مییابد و در کنار آن ایمنی و کیفیت خودروها کاهش پیدا میکند و تا وقتی که اجزای اقتصادی حاکمیت ارادهای مبنی بر اصلاح این روش و شکستن انحصار بازار خودرو نداشته باشند قرار نیست این وضعیت بهبود پیدا کند.