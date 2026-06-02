به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضا‌ها و تجهیزات آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم آموزش و پرورش استان کرمان اعلام کرد:طرح شهید عجمیان نماد مشارکت در همه سطوح از مردم، اولیا دانش آموزان، تشکل‌های بسیج و نیرو‌های جهادی است که بخاطر این طرح با برکت در مدارس حضور پیدا می‌کنند تامدارس را با شاداب سازی برای دانش آموزان آماده کنند.

اختر اسماعیل زاده در نشست کارگروه اجرایی طرح شهید عجمیان در استان گفت: طرح شهیدعجمیان در کنار شاداب سازی مدارس نقش تربیتی برای دانش آموزان دارد و برگرفته از الگوی ایرانی، اسلامی و انقلابی است.

وی از اجرای طرح شهید عجمیان در بیش از ۳ هزار مدرسه استان خبر داد و گفت: تا کنون برای اجرای این طرح در مدارس کم برخوردار استان اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

تعمیرات میز و نیمکت، درب و تخته کلاس ها، رنگ آمیزی دیوار‌های کلاس و محوطه مدرسه، ترسیم دیوار نگاری با اهداف تربیتی، زیبا سازی و شاداب سازی نمازخانه مدارس، ایجاد حیاطی پویا و بانشاط، مرمت جزئی عایق سقف‌ها و آسفالت حیاط، تعمیر و بهسازی سرویس‌های بهداشتی و شبکه آب رسانی مدارس و اقدامات هویت بخش از جمله برافراشتن پرچم و نصب نقشه ایران از جمله فعالیت‌های تحت پوشش طرح شهید عجمیان هستند.