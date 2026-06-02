به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان اعلام کرد: هزار خودرو در مرحله ترخیص از منطقه آزاد اینچه برون قرار دارند.

وی افزود: مجوز تردد این خودرو‌ها را برای تردد در سه استان گلستان، مازندران و گیلان دریافت کردیم.

او ادامه داد: در حال پیگیری برای اخذ مجوز تردد در استان‌های اردبیل و آذربایجان هستیم.

استاندار گفت: تعداد شرکت‌های داخلی و خارجی ثبت شده برای فعالیت در منطقه آزاد اینچه برون به ۵۰۰ شرکت افزایش یافت.