به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی برای تعیین تکلیف نزدیک به ۶۰۰ تن کالای موجود در انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گمرک تمرچین مهلت یک هفته‌ای تعیین کرد.





ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی در ادامه حضور خود در گمرک تمرچین پیرانشهر از انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بازدید کردند.

در جریان این بازدید که نماینده شهر‌های پیرانشهر، سردشت و میرآباد درمجلس شورای اسلامی، فرماندار پیرانشهر، رئیس دادگستری و دادستان، مدیران صنعت، معدن و تجارت، گمرکات استان، دامپزشکی، محیط زیست، علوم پزشکی استان، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بازرسی استان، مسئولان گمرک تمرچین و تعزیرات حکومتی رئیس کل دادگستری استان را همراهی می‌کردند.

عتباتی در این بازدید در خصوص نزدیک به ۶۰۰ تن کالای موجود در انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از جمله ۴۱۵ تن برنج و ۲۱ تن روغن مایع به منظور ساماندهی این انبار دستور داد با توجه به شرایط خاص کشور کالا‌های اساسی و مایحتاج مردم ظرف یک هفته تعیین تکلیف و ترخیص شوند و کالا‌هایی که برای سلامتی مضر شناخته شده‌اند در این مدت معدوم شوند.

عتباتی و مجیدی در این بازدید تمامی کالا‌ها را از جهت زمان توقیف، نهاد توقیف کننده، اقدامات انجام شده و مدت زمان باقیمانده برای تعیین تکلیف کالا‌ها مورد بررسی قرار داده و در خصوص هرکدام وفق قوانین دستورات لازم را صادر کردند