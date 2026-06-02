پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی برای تعیین تکلیف نزدیک به ۶۰۰ تن کالای موجود در انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گمرک تمرچین مهلت یک هفتهای تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی برای تعیین تکلیف نزدیک به ۶۰۰ تن کالای موجود در انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گمرک تمرچین مهلت یک هفتهای تعیین کرد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی در ادامه حضور خود در گمرک تمرچین پیرانشهر از انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بازدید کردند.
در جریان این بازدید که نماینده شهرهای پیرانشهر، سردشت و میرآباد درمجلس شورای اسلامی، فرماندار پیرانشهر، رئیس دادگستری و دادستان، مدیران صنعت، معدن و تجارت، گمرکات استان، دامپزشکی، محیط زیست، علوم پزشکی استان، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، بازرسی استان، مسئولان گمرک تمرچین و تعزیرات حکومتی رئیس کل دادگستری استان را همراهی میکردند.
عتباتی در این بازدید در خصوص نزدیک به ۶۰۰ تن کالای موجود در انبار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از جمله ۴۱۵ تن برنج و ۲۱ تن روغن مایع به منظور ساماندهی این انبار دستور داد با توجه به شرایط خاص کشور کالاهای اساسی و مایحتاج مردم ظرف یک هفته تعیین تکلیف و ترخیص شوند و کالاهایی که برای سلامتی مضر شناخته شدهاند در این مدت معدوم شوند.
عتباتی و مجیدی در این بازدید تمامی کالاها را از جهت زمان توقیف، نهاد توقیف کننده، اقدامات انجام شده و مدت زمان باقیمانده برای تعیین تکلیف کالاها مورد بررسی قرار داده و در خصوص هرکدام وفق قوانین دستورات لازم را صادر کردند