با حکم قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، اعضای هیئت راهبردی پایگاه جهانی مسجد جامع اصفهان معرفی شدند و مسئولیت‌ها مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: در پی صدور حکمی از سوی علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، اعضای هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان منصوب شدند تا فصل جدیدی در مدیریت دانش‌محور این کهن‌دژ معماری اسلامی آغاز شود.

امیر کرم‌زاده افزود: این پایگاه جهانی به لحاظ ویژگی‌های سازه‌ای و تداوم زمانی در سبک‌های معماری، عملاً یک آزمایشگاه زنده باستان‌شناسی و معماری است که صیانت از آن فراتر از رویکرد‌های سنتی، نیازمند خرد جمعی و نظارت عالیه‌ی نخبگان این حوزه است.

به گفته وی بر اساس احکام صادر شده، امیر کرم‌زاده به عنوان رئیس هیئت راهبردی پایگاه جهانی مسجد جامع اصفهان منصوب شد. همچنین امیدعلی صادقی، مدیر این پایگاه جهانی، مسئولیت دبیرخانه این هیئت را بر عهده گرفت تا هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و علمی را تسهیل کند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه افزود: ترکیب اعضای این هیئت با نگاهی تخصصی به حوزه‌های مرمت، حفاظت و پژوهش برگزیده شده است. بر همین اساس، سید روح‌الله سیدالعسگری، معاون میراث فرهنگی استان اصفهان به همراه ساشا ریاحی‌مقدم، داریوش حیدری و پرویز هلاکویی که همگی از چهره‌های صاحب‌نظر و مجرب در عرصه‌ی میراث فرهنگی هستند، به عنوان اعضای اصلی این هیئت راهبردی منصوب شدند.

کرم‌زاده با تاکید بر اینکه مسجد جامع اصفهان نمودار تطور هنر گچ‌بری، کاشی‌کاری و آجرکاری در طول دوازده سده است، گفت: وظیفه‌ی اصلی این هیئت، تدوین سیاست‌های کلان حفاظتی، بررسی طرح‌های مرمتی و نظارت بر مداخلات فیزیکی در حریم و عرصه‌ی این اثر بی‌بدیل است.

وی گفت: حضور متخصصانی همچون دکتر هلاکویی و سایر اساتید در این شورا، ضریب خطا در تصمیم‌گیری‌های حساس برای این بنای عظیم را به حداقل ممکن می‌رساند.

مسجد جامع اصفهان یکی از قدیمی‌ترین مسجد‌های ایران که ثبت جهانی یونسکو شده است در دوران مختلف تاریخ اتفاقات خوب و مهمی را پشت سر گذاشته که در معماری آن بی تاثیر نبوده است.

این مسجد که در مجموعه تاریخی وسیعی به ابعاد ۱۴۰ در ۱۷۰ متر و در کنار میدان کهنه و یا میدان امام علی (ع) فعلی قرار دارد، شامل قسمت‌های مختلفی، چون گنبد نظام‌الملک، گنبد تاج‌الملک (بنای به جا مانده از دورا سلجوقی)، صحن چهار ایوانی، شبستان‌ها و بنای معروف به مدرسه مظفری است.