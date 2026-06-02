با جایگزینی مدیران نسل جوان برای اداره کشور و با گسترش ارتباطات و فناوریهای نوین، باید در حوزه مدیریت و حکمرانی، بازنگری اساسی صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان در جمع اعضای شورای علمی اندیشکده حکمرانی استان با اشاره به اینکه احساس بی هویتی و به تبع آن گسترش آسیبهای اجتماعی بین بخشی از نسل جوان یکی از چالشهای اساسی مدیریتی امروز است افزود: تغییر شیوههای مدیریتی متناسب با نیازهای نسل جدید برای موفقیت و پیشرفت، میتواند اعتماد و امید را به این نسل بازگرداند.
ملا نوری شمسی ایجاد شغل، درآمد و مسکن را بهترین مشوق برای تشکیل خانواده و جوانی جمعیت عنوان و تصریح کرد: مشکلاتی از این دست میتواند مورد پژوهش جوامع علمی و نخبگان ما به ویژه در اندیشکده حکمرانی باشد تا مدیران اجرایی کشور بتوانند از نتایج این پژوهشها برای پیشبرد امور کشور بهرهمند شوند.
او همچنین از تهیه نقشه جامع تحول و پیشرفت بر اساس نیازها و مشکلات استان خبر داد و گفت: در این نقشه موضوعات مهم آب، محیط زیست و گردشگری مورد توجه قرار گرفته است.
دبیر کل اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری استانی مرکز پژوهشهای مجلس هم گفت: این اندیشکدهها با هدف ارتباط نخبگان و صاحب نظران جامعه در موضوعات مختلف با مدیران اجرایی کشور برای حل مسائل و مشکلات مردم به صورت منطقهای و استانی ایجاد شدهاند.
حمزه صفر بیگی افزود: با کمک این اندیشکدهها در سال ۱۴۰۳ نظام مسائل ۳۱ استان کشور در اختیار رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و امیدواریم امسال هم این روند ادامه داشته باشد.
در پایان این نشست حکم دکتر تروهید رئیس اندیشکده حکمرانی استان و دیگر اعضای این اندیشکده به آنها اعطا شد.