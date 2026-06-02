به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ حجت الله احمدیان گفت: ماموران پلیس آگاهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق فرآورد‌های نفتی با اشراف اطلاعاتی از دپو مقادیری سوخت فاقد مجوز در سطح حوزه استحفاظی مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن محل ۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع مربوطه دادند.

سرهنگ احمدیان با بیان اینکه ارزش سوخت کشف شده برابر نظر کارشناسان ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: مبارزه با قاچاق سوخت و کالا با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان می‌توانند درصورت مشاهده هرگونه موارد، موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.