مدیرکل قران و عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از ساماندهی و فعالیت بیش از ۱۰۰۰ گروه همخوانی در ۹۰۰ مرکز دارالقرآن سراسر کشور با هدف توسعه فعالیتهای قرآنی در مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ داوری نهمین دوره مسابقات کشوری همخوانی قرآن کریم و مدیحهسرایی ویژه قرآنآموزان مراکز دالقرآن الکریم وزارت آموزش و پرورش امروز در دو نوبت پسران و دختران با حضور داوران بینالمللی به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار شد.
میکائیل باقری,در حاشیه داوری نهمین دوره مسابقات کشوری همخوانی قرآن کریم و مدیحهسرایی دانشآموزی که در محل سازمان دانشآموزی برگزار شد، در تشریح روند داوری این دوره از مسابقات کشوری همخوانی قرآن کریم و مدیحهسرایی افزود: این دوره از مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحهسرایی اعضای مراکز دارالقرآن سراسر کشور برگزار شد و با وجود تأخیر ۵ ماهه نسبت به زمان پیشبینیشده، فرآیند اجرایی آن تا این مرحله با موفقیت دنبال شده است. قرار بود مرحله نهایی این دوره از مسابقات بهمنماه سال گذشته به میزبانی استان یزد و بهصورت حضوری برگزار شود، اما بهدلیل شرایط ناپایدار کشور، تصمیم بر آن شد که این مرحله بهصورت غیرحضوری و مجازی برگزار شود.
باقری با اشاره به ظرفیت گسترده دارالقرآنهای آموزش و پرورش در کشور گفت: «حدود ۹۰۰ مرکز دارالقرآن در سراسر کشور فعال هستند که هر یک موظفاند حداقل یک گروه دختران و یک گروه پسران تشکیل دهند. البته هدف اصلی ما صرفاً برگزاری مسابقه نیست، بلکه این مسابقات ابزاری برای فعالسازی این گروهها و گسترش فعالیتهای قرآنی در مدارس و محافل دانشآموزی است.»
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آمار گروههای فعال در این حوزه تصریح کرد: آمارها نشان میدهد اکنون بیش از هزار گروه در سراسر کشور فعال هستند که در مناسبتهای مختلف در مدارس، محافل محلی و منطقهای حضور پیدا میکنند و به اجرای برنامه میپردازند.
وی درباره روند برگزاری مسابقات ادامه داد: هر مرکز دارالقرآن، یک گروه دختر و یک گروه پسر را به مسابقات شهرستان معرفی میکند. در مناطقی که بیش از یک دارالقرآن وجود دارد، رقابت در مرحله منطقهای برگزار میشود و در مناطقی که فقط یک دارالقرآن فعال است، گروهها بهصورت مستقیم به مرحله استانی راه پیدا میکنند.
باقری افزود: مرحله استانی این مسابقات پیش از عید و پیش از وقوع جنگ، عمدتاً بهصورت حضوری برگزار شد و آثار گروههای برتر هر استان دریافت و داوری اولیه آنها انجام شد. در مجموع، حدود ۳۵ گروه به مرحله نهایی کشوری راه یافتند که قرار بود این مرحله در یزد برگزار شود، اما اکنون بهصورت مجازی در حال انجام است.
وی درباره نحوه اجرای آثار گفت: هر گروه باید یک قطعه همخوانی قرآن کریم و یک قطعه مدیحهسرایی اجرا کند. الگوهای مشخصی از تلاوت و مدیحهسرایی از قبل در اختیار مراکز قرار دادهایم تا مدیران از میان آنها انتخاب و اجرا کنند. از هر استان یک گروه معرفی شده و در مجموع ۳۲ گروه دختر و ۳۲ گروه پسر به این مرحله رسیدهاند که آثار آنها یک بار داوری اولیه شده است. از میان آنها ۳۵ گروه به مرحله نهایی راه یافتهاند.
باقری افزود: برای داوری این مرحله، از داورانی استفاده شده است که دورههای متعدد را گذرانده و دارای مدرک داوری سطح یک کشور هستند. بیشتر این داوران، در رشتههای تجوید، صوت و لحن و دیگر بخشهای قرآنی هستند که داور بینالمللی نیز به شمار میروند. تلاش ما این بوده است که از بهترین داوران کشور از استانهای مختلف از جمله بوشهر، یزد و تهران بهره بگیریم.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: بخش پسران در نوبت صبح با حضور چهار داور آقا و بخش دختران در نوبت بعدازظهر با حضور چهار داور خانم که همگی دارای مدارج علمی و داوری سطح بالا هستند، ارزیابی میشود.
باقری با اشاره به رشد کیفی آثار ارائهشده خاطرنشان کرد: بنا به اذعان داوران، سطح کیفی اجرای دانشآموزان در این دوره نسبت به سالهای گذشته بهطور محسوسی ارتقا یافته است. اگر این مسابقات با همین روند تداوم یابد و مدیران دارالقرآنها با نگاه ویژهتری به این حوزه ورود کنند، در سالهای آینده شاهد ارتقای بیشتر سطح تلاوتهای گروهی و مدیحهسرایی در کشور خواهیم بود.