دو پایگاه اورژانس بانوان در شهرستان‌های خمینی‌شهر و نجف‌آباد با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پایگاه اورژانس بانوان خمینی‌شهر با هدف توسعه خدمات فوریت‌های پزشکی، ارتقای پوشش امدادی و افزایش کیفیت ارائه خدمات به شهروندان، به‌ویژه بانوان، راه‌اندازی شده است.

شهرستان خمینی‌شهر پیش از این دارای ۱۰ پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی و ۲ واحد اورژانس موتوری فعال بود که با بهره‌برداری از این پایگاه، شمار پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی این شهرستان به ۱۱ پایگاه افزایش یافت.

همچنین طبق آمار ارائه‌شده، اورژانس پیش‌بیمارستانی خمینی‌شهر در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۲۱ هزار و ۳۲۰ مأموریت امدادی انجام داده و به امدادخواهان خدمات فوریت‌های پزشکی ارائه کرده است.

در نجف‌آباد نیز پایگاه اورژانس بانوان با هدف توسعه خدمات فوریت‌های پزشکی، افزایش پوشش امدادی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به شهروندان، به‌ویژه بانوان، راه‌اندازی شده است.

شهرستان نجف‌آباد تا پیش از این از ۹ پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی و یک واحد اورژانس موتوری فعال برخوردار بود و با افتتاح این پایگاه، تعداد پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی آن به ۱۰ پایگاه رسید.

بر اساس این گزارش، اورژانس پیش‌بیمارستانی نجف‌آباد از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در ۳ هزار و ۱۰۰ مأموریت امدادی به شهروندان خدمات ارائه کرده است.

افتتاح همزمان این دو پایگاه در غرب استان اصفهان را می‌توان در راستای توسعه شبکه خدمات فوریت‌های پزشکی در شهرستان‌های پرجمعیت استان ارزیابی کرد.