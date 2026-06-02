معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از آغاز کلنگزنی نخستین پارکینگ ـ پناهگاههای پایتخت در تابستان امسال خبر داد و گفت: بازسازی املاک آسیبدیده از جنگ باید بهصورت روزانه در مناطق ۲۲گانه پیگیری و تعیینتکلیف شود.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، از آغاز مرحله اجرایی ساخت پارکینگ ـ پناهگاههای زیرسطحی در پایتخت در تابستان امسال خبر داد.
آبادیان در نشست شورای معاونان شهرسازی و معماری مناطق ۲۲گانه تهران، بر ضرورت شتابگرفتن اجرای سند راهبردی فضاهای زیرسطحی تأکید کرد.
به گفته آبادیان، برای اجرای این سند در بودجه سال ۱۴۰۵ ردیف ویژه پیشبینی شده است.
وی افزود: مناطق ۲۲گانه باید دو نقطه مناسب را برای اجرای طرح های زیرسطحی با اولویت پارکینگ ـ پناهگاه معرفی کنند.
آبادیان گفت: برخی نقاط در مجاورت خطوط مترو شناسایی شده و مراحل طراحی آنها در حال انجام است که کلنگزنی این طرح ها در تابستان امسال آغاز میشود.
معاون شهردار تهران همچنین از تدوین سند جامع توسعه فضاهای زیرسطحی پیرامون ۲۹۶ ایستگاه مترو خبر داد و تصریح کرد: این فضاها علاوه بر دسترسی به مترو، خدمات مکمل مورد نیاز شهروندان را نیز ارائه خواهند کرد.
آبادیان با اشاره به تشکیل شورای فنی ویژه در این حوزه، گفت: ضوابط اجرایی فضاهای زیرسطحی در مرحله نهایی تدوین قرار دارد.
به گفته او، این ضوابط پس از تکمیل برای تصویب به کمیسیون ماده پنج ارسال میشود.
وی توسعه فضاهای زیرسطحی را عاملی برای افزایش تابآوری شهری و کاهش هزینههای مدیریت شهر دانست.
آبادیان همچنین بر تسریع در رسیدگی به املاک آسیبدیده ناشی از جنگ تأکید کرد.
او از معاونان شهرسازی مناطق خواست وضعیت این املاک را بهصورت روزانه پیگیری و تعیینتکلیف کنند.
در این نشست، شهردار منطقه ۱۹ و گروه مهندسین مشاور نیز گزارشی از پروژههای اجرایی و طرح توسعه فضاهای زیرسطحی ارائه کردند.
در پایان، معاونان شهرسازی مناطق ۲۲گانه درباره مشکلات، پیشنهادها و راهکارهای تسریع در اجرای مأموریتهای حوزه شهرسازی تبادل نظر کردند.