پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها از پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان (۱۶ همت) از مجموع ۱۰۵ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: واریزها بهصورت علیالحساب از امروز برای کشاورزانی که تا ۱۵ اردیبهشت گندم خود را تحویل دادهاند آغاز شده و از امشب در حساب آنان قابل برداشت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها، در برنامه میز اقصاد، اعلام کرد: تا این تاریخ ۲.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان به ارزش حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان خریداری شده است و امروز نخستین بخش از مطالبات گندمکاران، پس از هماهنگی میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی، پرداخت شد.
وی افزود: برای همه کشاورزانی که تا ۱۵ اردیبهشتماه گندم خود را به شرکت بازرگانی دولتی ایران یا مباشران خرید تحویل دادهاند، بهصورت علیالحساب فعلاً به ازای هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان پرداخت شده است.
نوروزی با بیان اینکه منابع از ساعت ۱۲ ظهر امروز به حساب بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل واریز شده است، گفت: با توجه به زمانبر بودن فرآیند کارسازی، پرداختها از امشب آغاز میشود و فردا نیز ادامه خواهد داشت. به گفته وی، مرحله بعدی پرداخت نیز روز چهارشنبه انجام میشود.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها درباره قیمت خرید گندم در سال زراعی جاری گفت: شورای قیمتگذاری، نرخ خرید گندم را برای امسال در بازه ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده و همچنین برای تحویل گندم، ۲۰ هزار تومان جایزه در نظر گرفته شده است.
وی علت تأخیر در پرداخت امسال را ضرورت هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین نحوه پرداخت جایزه تحویل و لحاظ کردن شاخصهای کیفی عنوان کرد و افزود: کیفیت گندم در این زمینه اثرگذار است و برای آن جایزه کیفی نیز در نظر گرفته شده است.
نوروزی اظهار داشت: دولت تلاش میکند مطابق تقویم زمانی تدوینشده با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، امسال نیز همانند سال گذشته عملکرد مطلوبی در پرداخت مطالبات گندمکاران داشته باشد. وی یادآور شد: در سال زراعی گذشته تا پایان شهریور ۱۴۰۴، ۹۷ درصد مطالبات گندم خریداریشده پرداخت شد.
همچنین عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با اشاره به مصوبات شورای قیمتگذاری گفت: رقم نهایی برای خرید گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، اما بحث خرید بر مبنای کیفیت نیز مطرح شده و نرخهایی در بازه ۴۶ هزار و ۵۰۰ تا ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان شده است.
وی افزود: در هزار و ۱۱۰ مرکز خرید گندم کشور، حتی یک مرکز نیز به آزمایشگاه کنترل کیفی مجهز نیست و عملاً امکان خرید کیفی گندم در این مراکز وجود ندارد. به گفته هاشمی، وزیر جهاد کشاورزی نیز تأکید کرده است که قیمت خرید گندم همان ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اهمیت راهبردی بخش کشاورزی گفت: در شرایط کنونی، سفره مردم نباید کوچک شود و مطالبات کشاورزان نیز نباید به بهانه شرایط جنگی با تأخیر پرداخت شود.
وی افزود: هماکنون ۴.۵ میلیون بهرهبردار در بخش کشاورزی فعال هستند و ۲۵ تا ۳۰ درصد اشتغال کشور به این بخش اختصاص دارد؛ ظرفیتی که در صورت حمایت بیشتر، میتواند تا ۴۰ درصد اشتغال کشور را پوشش دهد.
موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران در ماههای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان بخش کشاورزی تبدیل شده بود. در همین راستا، جمعی از گندمکاران کشور با ثبت پویشی در سامانه فارسمن، خواستار تسریع در پرداخت مطالبات، اعلام زمانبندی شفاف برای تسویه حسابها و جلوگیری از تکرار تأخیرهای چندماهه شده بودند.
اکنون با آغاز واریز بخشی از مطالبات، انتظار میرود روند پرداختها مطابق وعدههای اعلامشده ادامه یابد تا نگرانی گندمکاران درباره دریافت کامل مطالباتشان کاهش یابد.