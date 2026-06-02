پس از آزادی یک زندانی به همت عوامل برنامه صبح و زندگی شبکه آفتاب؛
اجرای پویش قربان تا غدیر با هدف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان مرکزی
پویش قربان تا غدیر با هدف جمع آوری کمکهای مردمی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد آغاز شده تا بتوان ۱۵ تا ۲۰ نفر را رهایی بخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با اشاره به آزادی تعدادی زندانی جرائم غیرعمد گفت: پویش قربان تا غدیر با هدف جمع آوری کمکهای مردمی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد آغاز شد تا بر اساس برنامه ریزیها بتوان ۱۵ تا ۲۰ زندانی آزاد شود.
محمدحسن حسین بیگی افزود: تاکنون حدود ۸ زندانی آزاد شده و تلاش میشود تا چند روز آینده شرایط آزادی تعدادی دیگری از زندانیان جرائم غیرعمد فراهم شود.
او گفت: استان مرکزی جزو استانهایی است که مردم استان در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد پای کار هستند و در سال گذشته با همت مردم ۳۴۵ زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای استان آزاد شدند که حدود ۲۲ میلیارد تومان پرداخت شد.
حسین بیگی با درخواست از مردم برای همکاری و مشارکت در این پویش گفت: مردم استان میتوانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۸۹۹۸۵۸۲۰۷ هر مبلغی که مدنظر آنهاست واریز کنند.
او گفت: یک زندانی به همت عوامل برنامه صبح و زندگی شبکه آفتاب آزاد شد و برای آزادی سایر زندانیان باقیمانده در این پویش حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.