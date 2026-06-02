سالن ورزشی وچمن مصنوعی در دانشکده علوم قرآنی خوی، با حضور مسئولین استانی و شهرستانی، دانشجویان و خانواده‌های شهدا به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای توسعه زیرساخت‌های رفاهی و ورزشی در محیط‌های دانشگاهی، سالن ورزشی وچمن مصنوعی در دانشکده علوم قرآنی خوی، با حضور مسئولین استانی و شهرستانی، دانشجویان و خانواده‌های شهدا به بهره‌برداری رسید.

دکتر خانی، رئیس دانشکده علوم قرآنی خوی، در مراسم افتتاحیه این مجموعه، به تشریح مشخصات فنی و اجرایی این پروژه پرداخت. وی اظهار داشت: «این مجموعه ورزشی شامل یک زمین چمن مصنوعی سرپوشیده به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع است که در محل ساختمان اصلی دانشکده احداث شده و اجرای آن با هزینه‌ای بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان به ثمر رسیده است.»

رئیس دانشکده علوم قرآنی خوی در ادامه به اهداف راهبردی این پروژه اشاره کرد و افزود: «هدف اصلی از احداث این سالن، ارتقای سطح سلامت جسمانی و تقویت نشاط و پویایی در بین جامعه دانشجویی است تا محیط‌های آموزشی با رویکردی جامع، تمامی نیاز‌های رفاهی و ورزشی دانشجویان را پوشش دهند.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که این پروژه علاوه بر اهداف رفاهی، با چشم‌اندازی برای ایجاد درآمد پایدار برای دانشکده طراحی شده است تا از این طریق، منابع مالی لازم برای توسعه بیشتر امکانات آموزشی و رفاهی این مرکز فراهم گردد.

این مراسم که با حضور فعال دانشجویان و تکریم خانواده‌های شهدا برگزار شد، گامی موثر در جهت ارتقای کیفیت محیط‌های دانشگاهی و ایجاد تعادل میان تحصیل و ورزش در شهرستان خوی به شمار می‌رود.