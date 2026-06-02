نگهبان یک واحد تولیدی که در طول دو سال فعالیت خود، بیش از ۶۰ میلیارد ریال مس از انبارهای این کارخانه به سرقت برد دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: در پی وصول گزارشهای مستند مبنی بر مفقود شدن حجم قابلتوجهی از مواد اولیه و اموال تولیدی در یکی از کارخانههای معتبر شهرستان، پروندهای با موضوع سرقت کلان در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ احسان بدیعیان افزود: پس از جمعآوری مستندات کافی و هماهنگی با مقام قضائی، متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
وی درباره ابعاد این سرقت گفت: تحقیقات تکمیلی نشان داد که این فرد با سوءاستفاده از اعتماد مدیریت و موقعیت شغلی خود، طی دو سال گذشته به صورت مرحلهای و خرد، اقدام به خارج کردن مقادیر قابلتوجهی «مس» از خط تولید و انبار کارخانه کرده است.
وی افزود: کارشناسان مربوطه ارزش ریالی مسهای مسروقه در این بازه زمانی دو ساله را بیش از ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.