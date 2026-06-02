به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: در پی وصول گزارش‌های مستند مبنی بر مفقود شدن حجم قابل‌توجهی از مواد اولیه و اموال تولیدی در یکی از کارخانه‌های معتبر شهرستان، پرونده‌ای با موضوع سرقت کلان در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ احسان بدیعیان افزود: پس از جمع‌آوری مستندات کافی و هماهنگی با مقام قضائی، متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

وی درباره ابعاد این سرقت گفت: تحقیقات تکمیلی نشان داد که این فرد با سوءاستفاده از اعتماد مدیریت و موقعیت شغلی خود، طی دو سال گذشته به صورت مرحله‌ای و خرد، اقدام به خارج کردن مقادیر قابل‌توجهی «مس» از خط تولید و انبار کارخانه کرده است.

وی افزود: کارشناسان مربوطه ارزش ریالی مس‌های مسروقه در این بازه زمانی دو ساله را بیش از ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.