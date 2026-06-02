تمرکز تولید در چند نقطه خاص، آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد و باید با بهره‌گیری از ظرفیت استان‌ها و شهرستان‌ها، توزیع متوازن صنعت در کشور دنبال شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در بازدید از صنایع و معادن جوین با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت فولاد در اقتصاد کشور گفت: این صنعت از مصادیق صنایع مادر یا شبه‌ مادر است و نقش تعیین‌کننده‌ای در پشتیبانی از سایر بخش‌های تولیدی دارد.

علی باخرد افزود: باید با نگاه ملی، از ظرفیت استان‌ها و شهرستان‌های مختلف برای توزیع عادلانه و متوازن صنعت بهره گرفت.

وی با اشاره به فرصت برای بازنگری در سیاست‌های صنعتی کشور ادامه داد: اکنون زمان آن رسیده است که از ظرفیت‌های انرژی و تولید شهرستان‌ها استفاده شود تا زنجیره تولید پایدارتر شود.

باخرد بر حمایت از صنایع تأکید کرد و گفت: یک سیاست پایدار و عملیاتی برای حفظ تولید در پیش گرفته شده است.