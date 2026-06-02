به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،احمد دنیامالی عصر امروز سه شنبه در مراسم پهلوانان غدیر در هتل المپیک حضور یافت. این مراسم به مناسبت دهه امامت و ولایت، به همت وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی و بسیج ورزشکاران برگزار شد.

معاونین وزارت ورزش و جوانان، مسئولین عالی رتبه فرهنگی و ورزشی کشور، روسای فدراسیون‌ها، پیشکسوتان، قهرمانان و ورزشکاران ملی رشته‌های مختلف مدعوین شرکت کننده در جشن پهلوانان غدیر بودند.

در این مراسم از خانواده فرمانده‌های معزز شهید، شهدای ورزشکار جنگ رمضان و ورزشکاران فعال در شب‌های حماسی حاضر در موکب‌ها در حضور وزیر ورزش و جوانان، تجلیل شد.