پخش زنده
امروز: -
وزیر ورزش و جوانان به همراه چندی از مسئولان ورزش در مراسم پهلوانان غدیر حضور یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،احمد دنیامالی عصر امروز سه شنبه در مراسم پهلوانان غدیر در هتل المپیک حضور یافت. این مراسم به مناسبت دهه امامت و ولایت، به همت وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ورزشهای زورخانهای و پهلوانی و بسیج ورزشکاران برگزار شد.
معاونین وزارت ورزش و جوانان، مسئولین عالی رتبه فرهنگی و ورزشی کشور، روسای فدراسیونها، پیشکسوتان، قهرمانان و ورزشکاران ملی رشتههای مختلف مدعوین شرکت کننده در جشن پهلوانان غدیر بودند.
در این مراسم از خانواده فرماندههای معزز شهید، شهدای ورزشکار جنگ رمضان و ورزشکاران فعال در شبهای حماسی حاضر در موکبها در حضور وزیر ورزش و جوانان، تجلیل شد.