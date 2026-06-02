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افزایش چشمگیر بارشهای سال آبی جاری، نعمت و رحمت الهی را بر همه مردم، بویژه تویسرکانیها نازل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، با بارشهای مناسب زمستان و بهار، چشمهها و رودخانههایی همچون، سیاه کمر، قلقرود و سرابی تویسرکان پرآب شدند و شاهد سرریز شدن آب سد سرابی هستیم.
بهبود شرایط آب کشاورزی، شادی کشاورزان و باغداران را موجب شد، به طوری که از هم اکنون کشتهای بهاره همچون گلمحمدی و گل نسترن کیفیت و کمیت بالا و کشتهای دیم شرایط بسیار مناسبی دارند.
اما خبر خوش برای طبیعت، اقتصاد وابسته به کشاورزی و باغبانی تویسرکان و اهالی شهرستان، سرریز شدن آب سد سرابی بود که به نوعی یک عیدی در آستانه عید غدیر خم به مردم این دیار بود.
گنجایش مخزن این سد ۹ و دو دهم میلیون مترمکعب است و ۳۲ هزار مشترک آب شهری از آب این سد بهره میبرند که در صورت مصرف بهیه آب کشاورزی و آب شرب، آب آشامیدنی پایدار امسال تضمین است.
به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیش از نیمی از اقتصاد و گردش بازار شهرستان تویسرکان به کشاورزی و باغبانی و در واقع بارش نزولات جوی وابسته است که امسال سال خوبی برای این شهرستان پیش بینی میشود.