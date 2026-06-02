در یک عملیات ضربتی و گسترده ۱۳ تن چوب تاغ در دشت سجزی کوهپایه کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهپایه گفت: در یک عملیات شبانه روزی پیچیده، نیرو‌های حفاظتی با همکاری مقتدرانه «همیاران طبیعت دشت سجزی»، «کلانتری ۲۹ سجزی» و همچنین مشارکت فعال «اهالی محلی روستای مهدی‌آباد پرکویر»، ضربات سختی به شبکه‌های بهره‌برداری غیرقانونی از منابع ملی وارد کردند.

محمدصالح باقری افزود: در جریان این عملیات، ۲۲ نفر از متخلفان شناسایی شدند، اما به محض مشاهده حضور نیرو‌های حفاظتی و همیاران طبیعت، متواری شدند که در نهایت دو نفر از متخلفان دستگیر شدند.

به گفته طی این عملیات، محموله چوب تاغ به وزن ۱۳ تن و ۶۳ ابزار آلات برش کشف و ضبط شد.

وسعت دشت سجزی ۴۳ هزار هکتار است و در فلات مرکزی ایران واقع شده است.