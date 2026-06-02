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از معلمان و دانشآموزانی که در یک سال گذشته موفق به کسب رتبههای برتر در جشنوارهها و مسابقات استانی و منطقهای شده بودند، تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، از معلمان و دانشآموزانی که در یک سال گذشته موفق به کسب رتبههای برتر در جشنوارهها و مسابقات استانی و منطقهای شده بودند، تجلیل شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوکان در این مراسم به گزارشی از اقدامات و عملکرد اداره طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۲۷هزارو ۸۴۰ دانش آموز در ۲۳۳مدرسه در مقطع ابتدایی در شهرستان بوکان مشغول تحصیل هستند که ازاین تعداد ۶۶مدرسه شهری و۱۶۷ مدرسه در روستاها است.
انور ملارحیمی به شناسایی صد در صدی دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی اشاره کرد و افزود:در این راستا برای این دانش آموزان بازمانده از تحصیل قرارگاههای منطقهای ومدرسهای تشکیل شده وبرای پیگیری مستمر و روزانه این دانش آموزان بصورت ۱۰۰درصدمدیرانی تعیین شده است.
وی در ادامه ازموفقیت ۲۶ معلم و ۱۵ دانش آموزدر کسب مقام برتر استانی خبر داد.
خشایار صنعتی فرماندار بوکان، در این مراسم ضمن گرامیداشت جایگاه تعلیم و تربیت، تصریح کرد: آموزش و پرورش، زیربنای اصلی توسعه و پیشرفت هر جامعه است. اگر توسعه را فرآیندی برای اعتلای کشور بدانیم، این رشد باید به صورت پلکانی و در دو بُعد «افقی» و «عمودی» محقق شود.
خشایار صنعتی افزود: سیاستهای آموزشی نباید محدود به زمان حال باشد؛ چرا که فقدان نگاه جامع به روند رشد و توسعه، نظام آموزشی را دچار چالشهای ساختاری خواهد کرد. امروزه در کنار هنجارهای اصیل، شاهد نفوذ برخی سبکهای زندگی نامتعارف هستیم که ضرورتِ حرکت به سوی رشد عمودی (ارتقای کیفیت و محتوای آموزشی) را دوچندان میکند.
فرماندار بوکان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت جایگاه اجتماعی فرهنگیان تأکید کرد و گفت: در سیستم تصمیمگیری، باید حرمت و جایگاه معلم به معنای واقعی کلمه احیا شود؛ اگر ادبیات مدیریتی جامعه، حرمت معلم را پاس ندارد، ارزش کل نظام آموزش و پرورش فرو خواهد ریخت. اصلاحات باید از بنیان و به صورت گامبهگام باشد تا دانشآموز به جایگاه کنشگری و مطالبهگری قانونمند برسد.
وی در پایان ضمن قدردانی ویژه از معلمان مناطق روستایی و دورافتاده که با فداکاری به امر آموزش مشغولاند، خاطرنشان کرد: دغدغهها باید به طور مستمر در جلسات تخصصی شورای آموزش و پرورش مطرح و برای آنها راهکارهای عملیاتی تدوین شود. امید است با تکریمِ واقعی جایگاه معلمان و اتخاذ سیاستهای صحیح، شاهد درخشش بیش از پیش دانشآموزان بوکان در عرصههای علمی و قبولیهای دانشگاهی باشیم.
در پایان مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدایای یادبود از معلمان و دانشآموزانی که در یک سال گذشته موفق به کسب رتبههای برتر در جشنوارهها و مسابقات استانی و منطقهای شده بودند، تجلیل به عمل آمد.