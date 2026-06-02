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با اجرای روشهای پیشرفته تعمیر پل در سازمان راهداری، طول عمر سازههای بتنی افزایش یافته و مسافران با اطمینان بیشتری در جادههای کشور تردد خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اتخاذ رویکردی نوآورانه در تعمیر و نگهداری پلهای جادهای، ایمنی و دوام این سازههای حیاتی را تضمین میکند. معاون دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی این سازمان، از استفاده از فناوریهای پیشرفته برای جلوگیری از تخریب پلهای بتنی خبر داد.
عباس شکوری در تشریح این اقدامات گفت: «یکی از مشکلات رایج در پلهای بتنی، خوردگی میلگردها است که میتواند به مرور زمان استحکام پل را کاهش دهد. ما برای مقابله با این مشکل، از روشی نوین مبتنی بر اصول الکتروشیمیایی استفاده میکنیم.»
وی افزود: «در این روش، قطعات فلزی خاصی به عنوان ‘آند فداشونده’ در کنار میلگردها قرار میگیرند. این آندها خودشان خورده میشوند و از میلگرد اصلی پل محافظت میکنند. این کار باعث میشود پلها برای مدت طولانیتری سالم و ایمن باقی بمانند.»
شکوری با بیان اینکه این تکنیک باعث افزایش چشمگیر عمر مفید پلها میشود، اظهار داشت: «این یعنی کاهش نیاز به تعمیرات پرهزینه و همچنین افزایش ایمنی برای تمامی کسانی که از این پلها عبور میکنند. این اقدام، گامی مهم در حفظ سرمایههای ملی و ارتقای کیفیت سفرهای جادهای است.»
این روش نوین که در تعمیرات تخصصی ابنیه فنی به کار گرفته میشود، نشاندهنده تعهد سازمان راهداری به استفاده از بهترین فناوریها برای حفظ زیرساختهای حملونقل کشور و تأمین آسایش و امنیت مسافران است.