نمایشگاه آثار هنرمندان بومی و مشاغل خانگی در حمام تاریخی قپان شاهین‌دژ آغاز به کار کرد. این نمایشگاه که تا ۲۵ خردادماه دایر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شاهین‌دژ گفت: در آستانه هفته صنایع‌دستی و با هدف حمایت از هنرمندان بومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی در حمام تاریخی قپان شاهین‌دژ برپا شده است.

رقیه حسن‌پور افزود: در این نمایشگاه آثاری در رشته‌های خیاطی، چرم دست‌دوز، گلیم‌بافی، سفال و سرامیک و معرق در معرض دید عموم قرار گرفته است.

حسن‌پور با بیان اینکه برپایی این نمایشگاه در فضای تاریخی حمام قپان، پیوندی ارزشمند میان هنر، هنرمندان معاصر و میراث غنی گذشته ایجاد کرده است، گفت: این نمایشگاه تا ۲۵ خردادماه صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر‌ها از ساعت ۱۴ تا ۱۸ دایر خواهد بود.