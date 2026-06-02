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نمایشگاه آثار هنرمندان بومی و مشاغل خانگی در حمام تاریخی قپان شاهیندژ آغاز به کار کرد. این نمایشگاه که تا ۲۵ خردادماه دایر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شاهیندژ گفت: در آستانه هفته صنایعدستی و با هدف حمایت از هنرمندان بومی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی، نمایشگاه صنایعدستی و مشاغل خانگی در حمام تاریخی قپان شاهیندژ برپا شده است.
رقیه حسنپور افزود: در این نمایشگاه آثاری در رشتههای خیاطی، چرم دستدوز، گلیمبافی، سفال و سرامیک و معرق در معرض دید عموم قرار گرفته است.
حسنپور با بیان اینکه برپایی این نمایشگاه در فضای تاریخی حمام قپان، پیوندی ارزشمند میان هنر، هنرمندان معاصر و میراث غنی گذشته ایجاد کرده است، گفت: این نمایشگاه تا ۲۵ خردادماه صبحها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۴ تا ۱۸ دایر خواهد بود.