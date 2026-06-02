برگزاری شادپیمایی، اطعام غدیر و برپایی موکبها در چرام
امام جمعه چرام از تدارک دهها برنامه شامل شادپیمایی، بیعت با رهبر انقلاب، برپایی موکبها و سفرههای اطعام برای عید غدیر در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: شادپیمایی و مراسم بیعت با رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر در سطح شهر برگزار و همچنین جشنها و برنامههای فرهنگی در خیابانها و محلات مختلف پیشبینی شده است.
امام جمعه چرام با اشاره به مشارکت گسترده مردم در برگزاری مراسم غدیر ادامه داد: موکبهای مردمی در محلات مختلف برپا میشود و هر محله و خانهای در حد توان خود در بزرگداشت عید غدیر سهیم خواهد بود.
وی از برپایی سفرههای اطعام و پخت غذا در روز غدیر خبر داد و گفت: روز غدیر به «یومالاطعام» معروف است و شهروندان در نقاط مختلف شهرستان با توزیع غذا و پذیرایی از مردم، این سنت ارزشمند را احیا خواهند کرد.
حجت الاسلام افشار برگزاری مسابقه حفظ خطبه غدیر و دهها برنامه فرهنگی و مذهبی دیگر را از جمله برنامههای این ایام عنوان کرد و افزود: این برنامهها در شب و روز عید غدیر با حضور مردم ولایتمدار چرام برگزار می شود.