امام جمعه چرام از تدارک ده‌ها برنامه شامل شادپیمایی، بیعت با رهبر انقلاب، برپایی موکب‌ها و سفره‌های اطعام برای عید غدیر در این شهرستان خبر داد.

برگزاری شادپیمایی، اطعام غدیر و برپایی موکب‌ها در چرام

برگزاری شادپیمایی، اطعام غدیر و برپایی موکب‌ها در چرام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام سید نورالله افشار گفت: برنامه‌های متنوعی برای گرامیداشت این عید بزرگ در شهرستان چرام تدارک دیده شده است.

وی افزود: شادپیمایی و مراسم بیعت با رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر در سطح شهر برگزار و همچنین جشن‌ها و برنامه‌های فرهنگی در خیابان‌ها و محلات مختلف پیش‌بینی شده است.

امام جمعه چرام با اشاره به مشارکت گسترده مردم در برگزاری مراسم غدیر ادامه داد: موکب‌های مردمی در محلات مختلف برپا می‌شود و هر محله و خانه‌ای در حد توان خود در بزرگداشت عید غدیر سهیم خواهد بود.

وی از برپایی سفره‌های اطعام و پخت غذا در روز غدیر خبر داد و گفت: روز غدیر به «یوم‌الاطعام» معروف است و شهروندان در نقاط مختلف شهرستان با توزیع غذا و پذیرایی از مردم، این سنت ارزشمند را احیا خواهند کرد.