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آیت الله جواد فاضل لنکرانی گفت: ۳۰ میلیون جانفدا سرمایهای بزرگ و پشتوانهای مهم برای دولت در مذاکرات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله فاضل لنکرانی در دیدار محسن حاجیمیرزایی رئیس دفتر رئیسجمهور، بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک میان حوزویان و دولتمردان برای نزدیک شدن دیدگاهها تأکید کرد و گفت: کشور در یکی از حساسترین مقاطع پس از انقلاب قرار دارد و این روزها، دومین نمایش بزرگ بلوغ ملت ایران پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷ است.
وی توجه به مطالبات مردم را از مهمترین وظایف دولت دانست و افزود: دولت در کنار اقدامات و فعالیتهای خود در شرایط جنگی، باید توجه ویژهای به خواستهها و دغدغههای مردم داشته باشد.
استاد حوزه علمیه حضور شبانهروزی مردم در صحنه را مهمترین پشتوانه دولت در مذاکرات عنوان کرد و گفت: مردم امروز اعتماد بیشتری به دولت دارند، چراکه اعضای دولت را با روحیه جهادی و انگیزه بالا در میدان خدمترسانی میبینند و این مسئله موجب دلگرمی جامعه شده است.
وی با اشاره به فعالیتهای گسترده دولت در شرایط کنونی تصریح کرد: با وجود شرایط دشوار، کشور شبیه کشورهای درگیر جنگ نیست و این موضوع نشاندهنده تلاش و تحرک جدی دولت است.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه کشور در شرایط «نه جنگ و نه صلح» قرار دارد، گفت: بر اساس موازین شرعی و فقهی، باید آنچه مصلحت مردم، نظام و اسلام است ملاک تصمیمگیری قرار گیرد، چراکه حفظ نظام و انقلاب از اولویتهای اساسی کشور به شمار میرود.
وی همچنین تأکید کرد: مردم انتظار دارند دولت آنان را در جریان روند مذاکرات قرار دهد و مسائل مهم کشور از افکار عمومی پنهان نماند.
استاد حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود اقتصاد دولتی را یکی از مشکلات اصلی کشور دانست و گفت: اقتصاد باید با نظارت دولت، مردمی شود و در شرایط فعلی بخش خصوصی با مشکلات متعددی روبهروست و لازم است زمینه حضور گستردهتر مردم در فعالیتهای اقتصادی فراهم شود تا تولید رونق بگیرد، تورم کنترل شود، اشتغال افزایش یابد و دشمن در جنگ اقتصادی ناکام بماند.