بررسی تکمیل طرح‌ها و خدمات‌رسانی به متقاضیان در شهر جدید مهستان

بررسی تکمیل طرح‌ها و خدمات‌رسانی به متقاضیان در شهر جدید مهستان

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و مشکلات حوزه مسکن شهر جدید مهستان با حضور سید مهدی میرجوادی مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید، مصطفی رضایی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان و نمایندگان پیمانکاران طرح های مسکن برگزار شد.

میرجوادی در این جلسه بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و مجموعه شرکت عمران برای رفع موانع موجود تأکید کرده و خواستار اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی شد.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان عوامل اجرایی پروژه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای افزایش سرعت پیشرفت طرح‌های مسکونی تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان همچنین با تشریح وضعیت طرح های مسکن در این شهر، مهم‌ترین چالش‌های موجود در بخش‌های اجرایی، تأمین زیرساخت‌ها، خدمات روبنایی و روند پیشرفت فیزیکی طرح ها را مطرح و بر لزوم حمایت و همراهی مجموعه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای رفع مشکلات و پاسخگویی هرچه بهتر به مطالبات متقاضیان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، نمایندگان پیمانکاران طرح های مسکن نیز به بیان مسائل، موانع و مشکلات اجرایی موجود پرداختند و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه تسریع روند ساخت‌وساز، تأمین منابع مورد نیاز و بهبود فرآیندهای اجرایی ارائه کردند.