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دبیر انجمن سنگآهن ایران از آغاز همکاریهای مؤثر میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دفاع برای مدیریت چالشهای زنجیره تولید سنگآهن و فولاد خبر داد و گفت: با این همکاری، از بروز بحران در تأمین مواد اولیه جلوگیری میشود و تولید استمرار مییابد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، سعید عسکرزاده با اشاره به شرایط فعلی زنجیره تولید سنگآهن و فولاد اظهار کرد: در حال حاضر همکاری بسیار مؤثر و خوبی میان وزارت صمت و وزارت دفاع شکل گرفته و هدف اصلی این است که با تمام توان، مشکلات موجود کمرنگ شود و زنجیره تولید به وضعیت بحرانی نرسد.
وی افزود: پیشبینی میشود تا یک ماه آینده، ورود کالاهای وارداتی آغاز شود و امکان استفاده از آنها فراهم گردد. به گفته او، این روند میتواند به مدیریت نیاز کشور کمک کند و مانع از تشدید بحران شود.
دبیر انجمن سنگآهن ایران درباره وضعیت موجودی انبارها، بهویژه در حوزه مواد ناریه، گفت: تهماندهای در انبارها وجود دارد که به نظر میرسد تا زمان رسیدن نخستین محمولهها کفایت کند و مشکل جدی ایجاد نشود.
عسکرزاده با بیان اینکه تأمین مواد ناریه از کشورهای مختلف انجام میشود، تصریح کرد: با توجه به ماهیت امنیتی این موضوع، ترجیح بر آن است که جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت صادرات سنگآهن گفت: در حال حاضر صادرات سنگآهن به «صفر مطلق» رسیده است. هرچند برخی راهکارهای جایگزین مانند حملونقل ریلی مطرح میشود، اما این روش از نظر اقتصادی برای حمل چنین حجمی از بار توجیهپذیر نیست.
به گفته عسکرزاده، یک رام قطار تنها حدود ۲۸۰۰ تن ظرفیت دارد، در حالی که بارگیری هر کشتی بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تن است؛ بنابراین برای تأمین بار یک کشتی باید چند هفته حملونقل ریلی مداوم انجام شود که از منظر اقتصادی بیمعناست.
وی افزود: سایر مسیرهای جایگزین نیز در شرایط فعلی با چالشهای خاص خود روبهرو هستند. از سوی دیگر، در تخصیص ظرفیت حملونقل، اولویت با کالاهای اساسی و کالاهای با ارزش افزوده بالا و حجم پایین است؛ به همین دلیل صادرات سنگآهن فعلاً متوقف مانده است.
دبیر انجمن سنگآهن ایران با ابراز امیدواری نسبت به آینده نزدیک اظهار کرد: نشانههایی که از بازار دریافت میشود و تمایل تجار برای ادامه فرایندهای تجاری، بیانگر آن است که امید به بازگشت شرایط وجود دارد. زیرا اگر قرار بود این وضعیت طولانیمدت باشد، فعالان اقتصادی خطر هزینههای سنگین نگهداری و انبارداری را نمیپذیرفتند.
وی برآورد کرد که با تغییر شرایط حملونقل دریایی، مسیرهای صادراتی دوباره باز شود.
عسکرزاده درباره تدابیر لازم برای جلوگیری از توقف زنجیره تولید در شرکتهایی مانند چادرملو، با توجه به مشکلات ایجادشده برای فولاد مبارکه، گفت: این مسئله یک موضوع حاکمیتی کلان است و نباید صرفاً بهعنوان یک موضوع صنفی یا محدود به یک یا دو بنگاه اقتصادی به آن نگاه کرد.
وی افزود: لازم است نگاهها در این حوزه تغییر کند؛ نباید مازاد مواد اولیه در مجموعههایی مانند فولاد مبارکه یا خوزستان را بهعنوان «کالای مازاد» تلقی کرد، بلکه باید آن را «مواد اولیه» دانست که در یک فرایند داخلی به محصول نهایی مورد نیاز کشور تبدیل میشود.
دبیر انجمن سنگآهن ایران تأکید کرد: اگر این رویکرد حاکم شود، دیگر این مواد وارد فضای صرف عرضه و تقاضا نخواهند شد و با توافقهای دوجانبه برای بازگشت محصول نهایی به کشور، میتوان کمترین آسیب را به بخشهای بالادستی و پاییندستی زنجیره، بهویژه مصرفکنندگان ورقهای فولادی، وارد کرد.