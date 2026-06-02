هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه، از توافق نهایی بر سر سازوکارهای تأمین مالی آزادراه انار–باغات خبر داد؛ پروژه‌ای که با هدف ارتقای ظرفیت ترانزیتی کشور و تسهیل دسترسی به بنادر جنوبی، در سه قطعه اجرایی عملیاتی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی برگزاری نشستی با حضور مسئولان ارشد استان کرمان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت آزادراه ۲۸۸ کیلومتری انار–باغات که به عنوان حلقه‌ای کلیدی در کریدور ترانزیتی آستارا–بندرعباس شناخته می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مذاکرات فشرده با نهادهای تأمین‌کننده منابع مالی به مراحل نهایی خود نزدیک شد.

هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با تشریح نتایج این نشست، اظهار داشت: «این آزادراه به طول تقریبی ۲۸۸ کیلومتر، یکی از اولویت‌دارترین طرح‌های ملی است که تکمیل آن نقش مؤثری در توسعه حمل‌ونقل ترانزیتی، افزایش ایمنی و ارتقای ظرفیت کلی شبکه حمل‌ونقل کشور ایفا خواهد کرد.»

وی افزود: «مسیر انار تا باغات، به دلیل قرارگیری در یکی از پرترددترین محورهای مواصلاتی کشور و حجم بالای تردد خودروهای سنگین و بار ترانزیتی، نیازمند اجرای این پروژه آزادراهی بود. احداث این مسیر نه تنها شاخص‌های ایمنی را بهبود می‌بخشد، بلکه موجب تسهیل جابه‌جایی کالا و کاهش زمان سفر در این بخش حیاتی از شبکه ارتباطی کشور خواهد شد.»

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استقبال مجموعه‌های مالی و سرمایه‌گذاری از این طرح ملی، بیان کرد: «مذاکرات فشرده‌ای با بانک‌های عامل و نهادهای تأمین‌کننده منابع مالی صورت گرفته و چراغ سبز لازم برای مشارکت در اجرای پروژه دریافت شده است. انتظار داریم پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی و فرآیندهای داخلی بانک منتخب، تفاهم‌نامه نهایی امضا و عملیات اجرایی آغاز شود.»

بازوند خاطرنشان کرد: «پروژه آزادراه انار–باغات در قالب سه قطعه اجرایی و بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص پیش خواهد رفت تا امکان پیشبرد همزمان بخش‌های مختلف مسیر و بهره‌برداری تدریجی از آن فراهم شود.»

وی در پایان ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت نهادهای مالی در توسعه زیرساخت‌ها، گفت: «حضور بانک‌ها در پروژه‌های زیربنایی، به ویژه آزادراه‌ها، نقش حیاتی در تسریع اجرای طرح‌ها و تحقق اهداف اقتصادی، کاهش تصادفات و مصرف سوخت و تقویت ارتباطات منطقه‌ای دارد؛ امری که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است.»

حمایت استاندار کرمان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همراهی نهادهای مالی، زمینه را برای آغاز این پروژه مهم فراهم کرده و شرکت ساخت و توسعه با جدیت پیگیر تحقق آن است.