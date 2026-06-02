در نشست دبیران مدیریت بحران آذربایجان غربی الزامات تدوین برنامه استانی و شهرستانی کاهش خطر حوادث و سوانح و همچنین برنامه آمادگی و پاسخ به بحران بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای هماهنگی دبیران مدیریت بحران استان امروز با حضور مدیرکل مدیریت بحران و دبیران مدیریت بحران فرمانداری‌ها و مدیران بحران دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی برگزار شد.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی در این جلسه با اشاره به موضوع اهمیت قانون مدیریت بحران و همچنین برنامه‌ریزی برای تمامی سوانح و اتفاقات، گفت: تمامی فرمانداری‌های استان نسبت به برگزاری منظم جلسات شهرستانی اقدامات لازم را انجام دهند.

لزوم تدوین برنامه استانی و شهرستانی کاهش خطر حوادث و سوانح و همچنین برنامه آمادگی و پاسخ به بحران از اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

همچنین در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات انجام یافته و همچنین خسارات جنگ رمضان توسط فرمانداری ارومیه و مهاباد و همچین دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی ارائه شد.