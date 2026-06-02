به منظور توسعه شبکه؛
قطع ۱۰ ساعته گاز در بخشی از روستاهای دشتروم بویراحمد
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع ۱۰ ساعته موقت گاز در مجموعه روستاهای بخش دشتروم شهرستان بویراحمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمید طالبی از اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی در شهرستان بویراحمد خبر داد و گفت: به منظور انجام این عملیات، جریان گاز در مجموعه روستاهای بخش دشتروم به صورت موقت قطع خواهد شد.
وی افزود: گاز مشترکان روستاهای جهانآباد، سرگچینه، تنگاری، منصورآباد و چشمهپهن فردا چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۸ به مدت ۱۰ ساعت قطع میشود.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: اجرای این طرح در راستای تقویت زیرساختهای گازرسانی و ارتقای کیفیت خدمات به مشترکان انجام میشود.
طالبی از مشترکان مناطق یادشده خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، شیر اصلی گاز منازل و واحدهای خود را در مدت زمان قطع گاز بسته نگه دارند و پس از برقراری مجدد جریان گاز، در صورت بروز هرگونه مشکل با سامانه امداد گاز ۱۹۴ تماس بگیرند.