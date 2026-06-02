به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حمید طالبی از اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی در شهرستان بویراحمد خبر داد و گفت: به منظور انجام این عملیات، جریان گاز در مجموعه روستا‌های بخش دشتروم به صورت موقت قطع خواهد شد.

وی افزود: گاز مشترکان روستا‌های جهان‌آباد، سرگچینه، تنگاری، منصورآباد و چشمه‌پهن فردا چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۸ به مدت ۱۰ ساعت قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: اجرای این طرح در راستای تقویت زیرساخت‌های گازرسانی و ارتقای کیفیت خدمات به مشترکان انجام می‌شود.