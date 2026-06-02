جمعی از منبریها و خطبای سراسر کشور در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی بر اینکه تنگه هرمز نعمتی الهی و فرصتی استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران است تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نامه ۱۵۰ نفر از منبریهای هیئات مذهبی با تاکید بر وحدت و انسجام ملی و عدم تخریب تیم مذاکرهکننده و با تکیه بر چارچوب اعلامی امام خامنهای، بر ضرورت اعمال حاکمیت کامل ایران بر تنگه هرمز، توقف جنگ در تمامی جبههها (بهویژه لبنان)، لغو کامل تحریمها، خروج نظامی آمریکا از منطقه، پرداخت غرامت جنگ تحمیلی و آزادی فوری داراییهای بلوکهشده و عدم مذاکره در مورد دستاوردهای هستهای تأکید شده است.
جمعی از منبریها و خطبای سراسر کشور در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که تنگه هرمز نعمتی الهی و فرصتی استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کردهاند: بر اساس قاعده قرآنی «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ» شکر این نعمت، ضامن ازدیاد اقتدار ملی است. در این راستا «شکر عملی» به معنای اعمال اراده مقتدرانه ملت بر تنگه هرمز است، به نحوی که جمهوری اسلامی بتواند کلیه ترددها را مدیریت کند و اجازه ورود نیرو و تجهیزات نظامی به خلیج فارس را ندهد تا مانع سوءاستفاده دشمن از این آبراه شود.
در این نامه با تاکید بر وحدت و انسجام ملی و عدم تخریب تیم مذاکرهکننده و با تکیه بر چارچوب اعلامی امام خامنهای، بر ضرورت توقف جنگ در تمامی جبههها (بهویژه لبنان عزیز)، لغو کامل تحریمها، خروج نظامی آمریکا از منطقه، پرداخت غرامت جنگ تحمیلی و آزادی فوری داراییهای بلوکهشده و عدم مذاکره در مورد دستاوردهای هستهای تأکید شده است.
متن نامه بدین شرح است:
سردار سرافراز دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده
با عرض سلام و تحیات.
ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان ریاست قوه مقننه توسط نمایندگان محترم مجلس که نشان از اعتماد به مدیریت و توانمندی جنابعالیست، تلاشها و مجاهدتهای بیدریغ شما را در مسیر خدمت به ملت ارج مینهیم.
پیش از هر سخن، لازم میدانیم از مواضع صریح، عزتمندانه و مقتدرانه جنابعالی در دفاع از حقوق ملت ایران و ایستادگی در برابر زیادهخواهیها و تهدیدهای دشمنان این مرز و بوم قدردانی نماییم. سخنان اخیر شما، بازتاب روحیهای بود که ملت ایران از یاران دیرین شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای پرافتخار انقلاب اسلامی انتظار دارد؛ روحیهای مبتنی بر عزت، حکمت، شجاعت و نفی هرگونه تحمیل و باجخواهی دشمن. بیتردید استمرار این گفتمان انقلابی و مقتدرانه، موجب تقویت امید و اعتماد عمومی و نمایش شکوه و اقتدار ایران اسلامی در عرصههای منطقهای و بینالمللی خواهد بود.
با استناد به پیام رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) به مناسبت روز خلیج فارس مبنی بر اینکه: «ایران اسلامی با شکر عملی نعمتِ اعمال مدیریت بر تنگه هرمز، منطقه خلیج فارس را ایمن خواهد کرد و بساط سوءاستفادههای دشمن را از این آبراه برخواهد چید».
شایان ذکر است که مدیریت این آبراه حیاتی، نعمتی الهی و فرصتی استراتژیک است که شکر عملی آن بر ما و همه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله جنابعالی واجب است.
جناب آقای دکتر از آنجا که وظیفه تثبیت حقوق ملت ایران را بر عهده دارید، انتظار میرود تیم مذاکرهکننده کشور، مدیریت تنگه هرمز را نهتنها یک مسئله فنی، بلکه از دریچه «سنتهای الهی» بنگرد؛ چراکه بر اساس قاعده قرآنی «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ»، شکر این نعمت، ضامن ازدیاد اقتدار ملی است. در این راستا، «شکر عملی» به معنای اعمال اراده مقتدرانه ملت بر تنگه هرمز است؛ به نحوی که جمهوری اسلامی بتواند کلیه ترددها را مدیریت کند و اجازه ورود نیرو و تجهیزات نظامی به خلیج فارس را ندهد تا مانع سوءاستفاده دشمن از این آبراه شود.
تقلیلِ جایگاه مدیریتی به نقش خدماتی و صرفِ ارائه خدمات محیطزیستی، نمیتواند امنیت خلیج فارس را تامین کند و خلاف اراده رهبر معظم انقلاب است و ناشکری این نعمت عظیم محسوب میشود و بر اساس سنتهای الهی، عذاب را شامل حال ما خواهد کرد: «وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ».
بر اساس آیه ۱۵۲ سوره آل عمران «وَلَقَدْ صَدَقَکُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّیٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَعَصَیْتُمْ»، عقبنشینی از امر امام و تضعیف مرزهای تعیینشده توسط ایشان، و سستی در امر امام و ایجاد اختلاف در جامعه، دست عنایت خدا را — که در این چند ماه آشکار شد — از این کشور برمیدارد.
در این راستا با تاکید بر وحدت و انسجام ملی و عدم تخریب تیم مذاکرهکننده و با تکیه بر چارچوب اعلامی امام خامنهای، بر ضرورت توقف جنگ در تمامی جبههها (بهویژه لبنان عزیز)، لغو کامل تحریمها، خروج نظامی آمریکا، پرداخت غرامت جنگ تحمیلی و آزادی فوری داراییهای بلوکهشده و عدم مذاکره در مورد دستاوردهای هستهای تأکید مینمائیم.
با احترام و سپاس
جمعی از منبریهای شاخص هیئات کشور (رسالات)