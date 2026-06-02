به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید جواد جهرمی درباره عملکرد و چشم‌انداز بازار فیزیکی توضیح داد: با توجه به عرضه کامل محصولات در حوزه‌های صنعتی، معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، توسعه بازار در سه بخش «ورود محصولات کشاورزی»، «عرضه خودرو» و «توسعه رینگ صادراتی» دنبال می‌شود. زیرساخت‌های لازم برای دو مورد اول کاملاً فراهم است، اما تحقق نهایی آن مستلزم هماهنگی و تصمیم‌گیری در سطوح سیاست‌گذاری است.

مدیرعامل بورس کالای ایران مصوبه هیئت وزیران مبنی بر الزام صادرات برخی کالا‌ها از طریق بورس کالا را گامی مهم در جهت شفافیت و بازگشت ارز توصیف کرد و گفت: این اقدام علاوه بر توسعه رینگ صادراتی به شفاف‌سازی کل زنجیره بازار و حذف واسطه‌های غیرضروری و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای کمک شایانی کرده است.

جهرمی ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و تسهیل فرآیند‌های تسویه و پایاپای را از دیگر بستر‌های توسعه برشمرد و افزود: تسهیل انتقال وجوه میان معاملات سهام و ابزار‌های مالی بورس کالا اهمیت ویژه‌ای دارد که این پروژه از سال گذشته آغاز شده و با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران دستاورد‌های شاخص سال گذشته را شامل راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده کالا‌های صنعتی، توسعه و ساماندهی صادرات سیمان در رینگ صادراتی، ثبت رکورد‌های جدید در ارزش معاملات، تسهیل فرآیند‌های تسویه و پایاپای در بازار مشتقه، ایجاد ظرفیت برای توسعه صندوق‌های کالایی و چندکالایی، ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و مکانیسم‌های حراج و هم‌چنین بهره‌برداری از ساختمان جدید بورس کالا اعلام کرد.

جهرمی برنامه‌های آینده بورس کالا را در ۳ محور اصلی تبیین کرد و گفت: «اتصال به بازار‌های جهانی برای تسهیل صادرات و واردات»، «تحول زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «توسعه و تنوع ابزار‌های مالی با گسترش اوراق بهادار مبتنی بر کالا و زنجیره تولید» در اولویت برنامه‌های امسال قرار دارد.