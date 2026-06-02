به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام سالاری مکی رئیس تبلیغات اسلامی استان در این جلسه بر ضرورت اهتمام ویژه و تلاش مضاعف برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد تاکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری این جشن بزرگ در روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه، از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در حدفاصل چهارراه صیاد تا میدان جانبازان، گفت: این مراسم همراه با برنامه‌های متنوع و برپایی موکب‌های فرهنگی ویژه کودک و نوجوان خواهد بود.

حجت الاسلام سالاری مکی در ادامه با تاکید بر لزوم ترویج موکب‌های خانوادگی در کنار موکب‌های هیئتی، افزود: خانواده‌ها باید به عنوان محور اصلی، در این رویداد نقش‌آفرین باشند. همچنین حضور موکب‌های روستایی در این مسیر، جلوه‌ای از مشارکت گسترده مردمی را به نمایش خواهد گذاشت.

رئیس تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه هرچه واقعه غدیر پررنگ‌تر جلوه کند، روحیه ولایت‌پذیری در جامعه تقویت می‌شود، تصریح کرد: تقویت ابعاد رسانه‌ای در کنار جلوه‌های بصری و حضور میدانی مردم، می‌تواند اثرگذاری فرهنگی این رویداد را به حداکثر برساند.

در ادامه این نشست آینه‌دار، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی ضمن استقبال از برگزاری این پویش مردمی، بر عزم جدی رسانه استانی برای پوشش حداکثری این رویداد تاکید کرد.

وی افزود: صدا و سیمای خراسان جنوبی با تمام توان و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی و محتوایی، برای پرشورتر کردن «مهمانی کیلومتری غدیر» پای کار است و آمادگی کامل داریم تا هر آنچه برای انعکاس باشکوه این جشن نیاز است، فراهم آوریم.

مدیرکل صدا و سیمای استان افزود: رسانه ملی در استان وظیفه خود می‌داند که نه تنها به عنوان راوی این رویداد، بلکه به عنوان بازوی ترویجی آن عمل کند. در همین راستا، ویژه‌برنامه‌های متنوعی در قالب‌های مختلف ساختاری (اعم از برنامه‌های ترکیبی، گفتگو محور، گزارش‌های خبری و تولیدات فضای مجازی) در سیما و صدای استان تدارک دیده شده است تا پیام غدیر و شور و شعف مردم در این مهمانی بزرگ به بهترین شکل ممکن بازتاب یابد.

وی بیان کرد: هدف ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، جلوه‌های بصری این مراسم را به خانه‌های مردم ببریم و با برجسته‌سازی حضور خانواده‌ها، این جشن را به یک جریان پایدار فرهنگی در سطح استان تبدیل کنیم.