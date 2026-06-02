به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ چهارمین دوره رقابت‌های کشتی سنتی «لوچو» با حضور پرشور علاقه‌مندان و بیش از ۱۰۰ کشتی‌گیر از نقاط مختلف استان، در زمین خاکی روستای اهلم (بخش مرکزی شهرستان محمودآباد) برگزار شد.

این رویداد ورزشی-سنتی تحت عنوان «جام شهدای جنگ رمضان و شهید جاویدالاثر صفازاده» و در راستای گرامیداشت «دهه امامت و ولایت» برگزار گردید تا علاوه بر ترویج ورزش‌های بومی، یاد شهیدان و پیوند با ولایت نیز گرامی داشته شود.

در این دوره از مسابقات، لوچوکاران از شرق تا غرب مازندران در اوزان مختلف و در رقابت‌های سرپهلوانی با یکدیگر به میدان پرداختند.

در پایان این رقابت‌ها، هشت رأس گوسفند به عنوان جایزه اهدا شد. همچنین، امیررضا صحرایی در رقابت‌های سنگین‌وزن و سرپهلوانی، با کسب مقام نخست، جایزه یک رأس گوساله را از آن خود کرد.